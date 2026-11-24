El Departamento de Estado de Estados Unidos aplica una restricción que puede impedir que determinados ciudadanos obtengan o renueven su pasaporte por mantener deudas pendientes de manutención infantil. La disposición alcanza a quienes acumulan atrasos considerados graves en el pago del sustento económico de sus hijos y puede afectar incluso a documentos que ya fueron emitidos.

La medida está contemplada en la legislación federal y establece un mecanismo de coordinación entre las agencias estatales encargadas de cobrar estas obligaciones, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y el Departamento de Estado. Para que se active el bloqueo, la deuda debe superar un límite económico específico y estar certificada oficialmente.

Quienes se encuentren en esta situación deberán regularizar los pagos pendientes para recuperar la posibilidad de tramitar un pasaporte.

A quiénes les rechazará el Departamento de Estado la solicitud de pasaporte

El Departamento de Estado de Estados Unidos no podrá emitir un pasaporte a los ciudadanos que acumulen una deuda de manutención infantil superior a los US$2,500. La restricción alcanza a quienes tengan obligaciones pendientes por el sustento económico de sus hijos y cuya deuda haya sido certificada oficialmente por las autoridades correspondientes.

La medida está contemplada en la sección 452(k) de la Ley de Seguridad Social de Estados Unidos (42 U.S.C. § 652). La normativa establece que, cuando el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) recibe la certificación de una agencia estatal que confirma que una persona supera ese monto de deuda, debe transmitir la información al Departamento de Estado. A partir de esa notificación, la autoridad consular tiene la obligación de rechazar la emisión del pasaporte.

La disposición alcanza a quienes superan el límite de deuda establecido por la legislación federal. Fuente: Imagen creada con ChatGPT - EL Cronista USA

Cómo funciona el bloqueo del pasaporte por deuda de manutención infantil

El procedimiento comienza en las agencias estatales encargadas de hacer cumplir los pagos de manutención infantil. Estas identifican a las personas que acumulan atrasos por encima del límite federal de US$2,500 y certifican sus deudas ante el HHS. Luego, el organismo federal transmite los registros al Departamento de Estado, que los utiliza para verificar si un solicitar está habilitado para recibir un pasaporte estadounidense.

Además de rechazar las solicitudes de nuevos pasaportes, el Departamento de Estado puede revocar, restringir o limitar documentos que ya fueron emitidos a personas incluidas en los registros oficiales, de acuerdo con los criterios establecidos para esos casos. Así, la deuda de manutención infantil puede impedir la obtención de un nuevo documento e incluso afectar la validez de uno que su titular ya tenga en su poder.

Qué deben hacer quienes tienen una deuda para volver a obtener el pasaporte

Las personas afectadas deben comunicarse con la agencia encargada de cobrar la manutención infantil y cancelar los importes pendientes en todos los estados donde tengan deudas. Una vez realizado el pago, la autoridad estatal informa al HHS, que actualiza sus registros y comunica al Departamento de Estado que el solicitante vuelve a ser elegible para tramitar el documento.

Según explica el propio Departamento de Estado, este procedimiento puede demorar un mínimo de dos a tres semanas desde que se realiza el pago y se actualiza la información. Una ver que el HHS confirma que la persona ya no figura en los registros de deudores, el organismo puede continuar con el procesamiento de la solicitud. Si el pasaporte anterior fue revocado, el titular deberá solicitar uno nuevo ya que no podrá volver a utilizar el documento revocado, aunque se haya saldado la deuda.