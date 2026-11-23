El cierre se llevará a cabo ese día a las 4 de la tarde.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos anunció el pasado 19 de noviembre que pronto cerrará el paso desde Alburg Springs -Grand Isle, Vermont- a todos los viajeros.

Esta medida será temporal y está programada para permitir diferentes obras en el lugar, que buscan renovar en su totalidad el interior del edificio histórico de este puerto de entrada, cuya fecha de construcción data de 1937.

Cierran el paso de Alburg Springs el 11 de diciembre de 2026: cuánto tiempo permanecerá inhabilitado

El cierre oficial se realizará el viernes 11 de diciembre a las 4 pm y su inhabilitación contempla un período de entre 12 y 14 meses, por lo que no podrá ser utilizado por los viajeros hasta principios de 2028.

“El proyecto de modernización incluye reformas en el edificio histórico, incluyendo los sistemas mecánicos, eléctricos y de fontanería, así como mejoras en las cabinas de inspección exterior y en la infraestructura”, señala el comunicado oficial.

De acuerdo con datos oficiales compartidos por la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos, para estas reformas se contempla un presupuesto estimado de entre 9 y 11 millones de dólares.

Así luce el puerto de entrada de Alburg Springs. Fuente: Administración de Servicios Generales de EE.UU.

Qué deben hacer los viajeros durante el tiempo que el cruce de Alburg Springs permanezca cerrado

Durante el tiempo en el que este cruce entre Estados Unidos y Canadá permanezca cerrado, la instrucción oficial para todos los viajeros es utilizar los puertos de entrada alternativos, que son:

Puerto de entrada Highgate Springs : abierto 24 horas y ubicado a 29 km al este.

Puerto de entrada Alburgh: abierto todos los días de 8 am a 8 pm, ubicado aproximadamente a 13 km al oeste.

Puerto de entrada Rouses Point: abierto todos los días de 8 am a 8 pm y ubicado a 18 kilómetros al oeste.