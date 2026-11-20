La iniciativa propuesta por el DOL busca endurecer los controles sobre empresas que patrocinan a trabajadores extranjeros mediante el programa PERM.

El Departamento de Trabajo (DOL) presentó una propuesta para modificar las regulaciones migratorias vinculadas con la contratación permanente de trabajadores extranjeros.

La iniciativa busca endurecer los controles que deben cumplir las empresas antes de patrocinar a un inmigrante para obtener una Tarjeta de Residencia Permanente a través del programa de certificación laboral PERM.

¿Cuáles son las restriccione qué propone el Departamento de Trabajo para modificar la regulación migratoria?

La propuesta, publicada en el sitio web del Departamento de Trabajo, contempla varias modificaciones al programa PERM, que utilizan los empleadores para demostrar que no hay trabajadores estadounidenses disponibles, calificados y dispuestos a cubrir determinados puestos antes de contratar permanentemente a extranjeros.

Entre las principales restricciones se encuentran:

Publicaciones laborales durante al menos 90 días: las empresas deberán mantener sus ofertas de empleo disponibles durante ese período para ampliar las posibilidades de postulación de trabajadores estadounidenses.

Reclutamiento por medios digitales: se reemplazarían los mecanismos tradicionales basados en anuncios impresos por publicaciones en sitios web de las empresas, bolsas de trabajo digitales, redes sociales, ferias laborales y universidades.

Restricciones por despidos: las compañías que hayan despedido trabajadores estadounidenses durante los últimos dos años no podrán solicitar certificaciones PERM para cubrir puestos iguales o similares, bajo las condiciones establecidas en la propuesta.

Eliminación de excepciones profesionales: los empleadores que busquen contratar enfermeros, fisioterapeutas y trabajadores con habilidades extraordinarias en ciencias o artes deberán realizar las evaluaciones del mercado laboral correspondientes.

Mayor protección para trabajadores despedidos: las empresas deberán considerar a determinados empleados estadounidenses afectados por despidos durante el proceso de certificación laboral y la posterior petición migratoria.

La propuesta, publicada en el sitio web del Departamento de Trabajo, contempla varias modificaciones al programa PERM, que utilizan los empleadores para demostrar que no hay trabajadores estadounidenses disponibles, calificados y dispuestos a cubrir determinados puestos antes de contratar permanentemente a extranjeros. Kenishirotie

¿Cuál es el problema que plantea el Departamento de Estado?

El organismo sostiene que las regulaciones actuales permiten que algunas empresas patrocinen trabajadores extranjeros sin considerar suficientemente a los candidatos estadounidenses que podrían ocupar estos puestos.

Según el DOL, las excepciones administrativas, los mecanismos de reclutamiento tradicionales y la falta de controles más estrictos pueden reducir las oportunidades laborales para los ciudadanos estadounidenses. También advierte que algunas ofertas puede diseñarse para ajustarse a las características de un trabajador extranjero específico, lo que limita la competencia de otros postulantes.

Por ese motivo, la iniciativa busca ampliar el acceso de los trabajadores locales a las vacantes y garantizar que las empresas demuestren que realizaron una búsqueda genuina antes de solicitar una certificación PERM.

¿Hasta cuándo habrá tiempo para recibir comentarios respecto de la propuesta?

El Departamento de Trabajo estableció un periodo de 60 días calendario para recibir observaciones y recomendaciones del público. La propuesta se publicó en el Registro Federal el 17 de noviembre de 2026 por lo que el plazo para presentar comentarios vence el 19 de enero de 2027.

Los interesados podrán enviar sus opciones a través del portal oficial Regulation.gov identificando al expediente ETA-2026-0133.