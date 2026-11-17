Los seis documentos obligatorios que deben presentar los solicitantes de la Tarjeta de Residencia Permanente a través del Ajuste de Estatus y quiénes pueden tener que presentar documentación adicional.

El Ajuste de Estatus es un procedimiento migratorio que permite a determinados extranjeros que se encuentran en Estados Unidos solicitar la residencia permanente legal, sin que el solicitante deba regresar a su país de origen para completar el trámite.

Para iniciar el proceso se debe contar con seis elementos básicos de documentación obligatoria que componen la evidencia inicial. Además, dependiendo de la categoría a la que se aplica, se podrá solicitar documentos adicionales.

¿Cuáles son los seis documentos básicos que todos los solicitantes del Ajuste de Estatus deben presentar para la obtención de un Tarjeta de Residencia Permanente?

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) establecen seis elementos de evidencia inicial para los solicitantes de Ajuste de Estatus, aunque los requisitos variar o sumar otros documentos según la categoría.

Los seis documentos son:

Dos fotografías estilo pasaporte, que cumplan con las especificaciones fotográficas establecidas por USCIS. Documento de identidad con fotografía o una copia de una identificación oficial que haya sido emitida por el Gobierno. Certificado de nacimiento. Prueba de admisión o permiso de ingreso (parole) que demuestre que el solicitante fue inspeccionado y admitido o recibió un permiso de ingreso a Estados Unidos. Documentación de la categoría migratoria, como una notificación de aprobación o recibo del Formulario I-130. Formulario I-693, el informe del examen médico y registro de vacunación.

Además, USCIS aclara a través se su sitio oficial que los documentos emitidos en otro idioma deben acompañarse de una traducción completa al inglés y una certificación del traductor.

Existe un conjunto de documentos básicos que los solicitantes deben presentar para iniciar el trámite, independientemente de la categoría migratoria por la que soliciten la residencia permanente. Kenishirotie

¿Cuál es la documentación que puede variar dependiendo de la categoría mediante la que se aplica?

Los requisitos adicionales dependen de la vía migratoria mediante la que el extranjero solicita la residencia permanente:

Solicitantes por motivos familiares: pueden necesitar el Formulario I-130, pruebas de vínculo familiar, certificado de matrimonio y documentación del patrocinador económico, incluyendo el Formulario I-864 cuando corresponda.

Solicitantes por motivos laborales: deben presentar documentación relacionada con la petición de inmigrante, como el Formulario I-140, pruebas de mantenimiento del estatus migratorio y el suplemento J del I-485.

Refugiados y asilados: deben acreditar que recibieron ese estatus y cumplir con los requisitos específicos de tiempo de permanencia y elegibilidad.

Solicitantes de otras categorías especiales: pueden necesitar autorizaciones, exenciones o pruebas adicionales según la disposición migratoria que les permita acceder a la residencia.

También pueden requerirse antecedentes policiales y judiciales certificados cuando existan arrestos o condenas, así como el Formulario I-601 para quienes necesiten solicitar una exención de determinados motivos de inadmisibilidad.

¿Quiénes pueden aplicar para un Ajuste de Estatus en Estados Unidos?

El Ajuste de Estatus está dirigido a determinados extranjeros que ya se encuentran dentro de Estados Unidos y cumplen con las condiciones legales para convertirse en residentes permanentes. Entre las principales categorías se encuentran: