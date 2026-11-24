Sin un PTIN no se pueden preparar declaraciones.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos establece reglas específicas que todos los preparadores de impuestos deben cumplir para poder elaborar las declaraciones de los contribuyentes sin inconvenientes.

Uno de los indispensables es contar con un PTIN (número de identificación fiscal para preparador) completamente aceptable.

“Cualquier persona que prepare o ayude a preparar declaraciones de impuestos federales para obtener compensación debe tener un PTIN válido de 2027 antes de preparar las declaraciones”, se indica. Sin contar con este número actualizado anualmente, se prohibirá preparar declaraciones de forma remunerada.

Cómo renovar un PTIN para preparar declaraciones de impuestos en 2027

De acuerdo con lo indicado por la información oficial, este número puede renovarse siguiendo los pasos a continuación:

Acceder a la cuenta PTIN online

Completar la solicitud de renovación en línea

Pagar la comisión de renovación, que es de 18,75 dólares

“Tu estado PTIN se muestra en la ventana de información en la parte superior derecha del menú principal de tu cuenta PTIN online”, indican las autoridades.

Los preparadores de impuestos deben tener un PTIN válido para ejercer. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Es importante considerar que los PTIN se emiten por año natural, no por año fiscal.

Todos los PTIN vencen anualmente el 31 de diciembre y, en octubre de cada año, se habilita la temporada para solicitar uno nuevo que permita a los preparadores de impuestos ejercer durante el año que está por venir.

Cómo solicitar un nuevo PTIN para 2027

El primer paso para cumplir con el requisito si no se tiene un PTIN previo es crear una cuenta en el sistema PTIN online y clicar en “Crear una cuenta”, donde se darán las instrucciones detalladas paso por paso.

Luego de verificar la identidad, se brindará una opción llamada “registrarse para un PTIN”. El costo de este trámite es igual que el de renovación, de 18,75 dólares.