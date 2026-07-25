La MTA informó que las modificaciones estarán vigentes durante cinco fines de semana consecutivos.

Las personas que utilizan el metro de Nueva York tendrán que buscar otras rutas de transporte en las próximas semanas debido a desvíos. La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) puso en marcha un plan de obras que afectará el servicio de las líneas 1, 2 y 3 y en Lower Manhattan durante cinco fines de semana consecutivos.

Las interrupciones forman parte de un proyecto de renovación de la infraestructura ferroviaria, con reemplazo de vías y cambios de agujas , por lo que habrá estaciones sin servicio, recorridos recortados y suspensiones temporales. Conocer cómo funcionará cada línea será clave para evitar demoras y planificar los viajes.

¿Cómo funcionarán estas líneas del metro de Nueva York?

La MTA informó que las modificaciones estarán vigentes durante cinco fines de semana consecutivos, desde la noche de cada viernes hasta la madrugada del lunes, mientras se realizan trabajos de renovación de vías y cambios de agujas en Lower Manhattan.

Durante este periodo:

Línea 1: no prestará servicio entre 14 St y South Ferry , por lo que los pasajeros deberán utilizar otras líneas para llegar al extremo sur de Manhattan.

Línea 2: circulará únicamente entre Eastchester-Dyre Avenue y 34 St-Penn Station , sin continuar su recorrido habitual hacia Brooklyn.

Línea 3: permanecerá totalmente suspendida durante cada uno de los fines de semana afectados por las obras.

La MTA recomienda consultar el estado del servicio antes de viajar, ya que pueden registrarse ajustes adicionales según el avance de los trabajos.

La MTA recomienda consultar el estado del servicio antes de viajar Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

¿Qué alternativas tienen los pasajeros?

Para minimizar el impacto de las interrupciones, l a MTA indicó que los usuarios podrán utilizar otras líneas de metro que conectan con Lower Manhattan y Brooklyn.

Entre las principales alternativas se encuentran:

Las líneas 4 y 5 , que continuarán prestando servicio y absorberán parte de la demanda.

Las líneas A, C y E , según el origen y destino del viaje.

Las líneas R y W para algunos recorridos dentro de Manhattan.

Los servicios de autobús y las combinaciones gratuitas disponibles en determinadas estaciones.

La autoridad recomienda utilizar las aplicaciones oficiales y los avisos en las estaciones para verificar el mejor recorrido antes de salir.

¿Cuándo se normalizará el servicio?

De acuerdo con el cronograma anunciado por la MTA, las obras se extenderán durante cinco fines de semana consecutivos, desde el 25 de julio hasta el 24 de agosto de 2026.

Si los trabajos avanzan según lo previsto y las condiciones operativas lo permiten, el servicio habitual de las líneas 1, 2 y 3 volverá a funcionar con normalidad a partir del lunes 24 de agosto, una vez finalizadas las tareas de renovación de la infraestructura ferroviaria.