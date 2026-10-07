Para vuelos fuera de Estados Unidos es necesario contar con un pasaporte vigente para presentar ante las autoridades migratorias.

El Departamento de Estado (DOS) de Estados Unidos recuerda a quienes tramiten el pasaporte, ya sea por renovaciones o por nuevos ejemplares, que tengan en cuenta el tiempo de procesamiento y de envío antes de planificar viajes.

Los plazos pueden variar dependiendo del tipo de trámite seleccionado. Si se debe viajar dentro de los próximos 14 días y el pasaporte nuevo aún no llegó, el DOS recomienda distintas alternativas para acelerar el proceso.

Tiempos de procesamiento: ¿cuánto suele tardar un pasaporte desde que se inicia el trámite?

El Gobierno diferencia entre el tiempo de procesamiento y el tiempo total hasta que llega el pasaporte a domicilio. En 2026, los plazos son:

Trámite regular: entre 4 y 6 semanas.

Trámite acelerado: entre 2 y 3 semanas, con un cargo adicional de US$60.

Viaje urgente: requiere de una cita en una agencia o centro de pasaportes y demostrar la urgencia del viaje.

A estos plazos, se les debe sumar el envío. La solicitud puede tardar dos semanas en llegar al Departamento de Estado , y una vez emitido el documento, pueden pasar otras dos semanas hasta que finalmente se lo recibe.

El Gobierno diferencia entre el tiempo de procesamiento y el tiempo total hasta que llega el pasaporte a domicilio. Magnific

¿Qué se debe hacer si aún no se recibe el pasaporte y se debe viajar en los próximos 14 días?

Si el viaje internacional es dentro de los próximos 14 días y el pasaporte aún no llegó, el Departamento de Estado permite solicitar una cita urgente en una agencia o centro de pasaportes.

Se deben seguir los siguientes pasos:

1- Verificar la fecha de viaje: deben faltar 14 días calendario o menos para la salida.

2- Reunir una prueba del viaje: puede ser una reserva o boleto de avión.

3- Solicitar una cita urgente: debe realizarse a través del sistema del Departamento de Estado.

4- Presentarse a la cita con la documentación necesaria: además de la prueba del viaje, lo correspondiente al trámite del pasaporte.

5- Tener en cuenta la disponibilidad de la cita, ya que no están garantizadas y pueden no encontrarse turnos disponibles.

Las excepciones para solicitar un trámite acelerado: ¿cuáles son?

El Departamento de Estado contempla distintas alternativas según qué tan próximo sea el viaje: