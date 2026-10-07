El Departamento de Estado (DOS) de Estados Unidos recuerda a quienes tramiten el pasaporte, ya sea por renovaciones o por nuevos ejemplares, que tengan en cuenta el tiempo de procesamiento y de envío antes de planificar viajes.
Los plazos pueden variar dependiendo del tipo de trámite seleccionado. Si se debe viajar dentro de los próximos 14 días y el pasaporte nuevo aún no llegó, el DOS recomienda distintas alternativas para acelerar el proceso.
Tiempos de procesamiento: ¿cuánto suele tardar un pasaporte desde que se inicia el trámite?
El Gobierno diferencia entre el tiempo de procesamiento y el tiempo total hasta que llega el pasaporte a domicilio. En 2026, los plazos son:
- Trámite regular: entre 4 y 6 semanas.
- Trámite acelerado: entre 2 y 3 semanas, con un cargo adicional de US$60.
- Viaje urgente: requiere de una cita en una agencia o centro de pasaportes y demostrar la urgencia del viaje.
A estos plazos, se les debe sumar el envío. La solicitud puede tardar dos semanas en llegar al Departamento de Estado, y una vez emitido el documento, pueden pasar otras dos semanas hasta que finalmente se lo recibe.
¿Qué se debe hacer si aún no se recibe el pasaporte y se debe viajar en los próximos 14 días?
Si el viaje internacional es dentro de los próximos 14 días y el pasaporte aún no llegó, el Departamento de Estado permite solicitar una cita urgente en una agencia o centro de pasaportes.
Se deben seguir los siguientes pasos:
- 1- Verificar la fecha de viaje: deben faltar 14 días calendario o menos para la salida.
- 2- Reunir una prueba del viaje: puede ser una reserva o boleto de avión.
- 3- Solicitar una cita urgente: debe realizarse a través del sistema del Departamento de Estado.
- 4- Presentarse a la cita con la documentación necesaria: además de la prueba del viaje, lo correspondiente al trámite del pasaporte.
- 5- Tener en cuenta la disponibilidad de la cita, ya que no están garantizadas y pueden no encontrarse turnos disponibles.
Las excepciones para solicitar un trámite acelerado: ¿cuáles son?
El Departamento de Estado contempla distintas alternativas según qué tan próximo sea el viaje:
- Viaje dentro de menos de 6 semanas: se puede solicitar el servicio acelerado, que demora entre 2 y 3 semanas y cuesta US$60 adicionales. El plazo no incluye el envío.
- Viaje internacional dentro de los próximos 14 días: se puede solicitar una cita por viaje urgente en una agencia o centro de pasaportes.
- Emergencia de vida o muerte: puede solicitarse una cita de emergencia cuando el viaje al extranjero debe realizarse dentro de los próximos 14 días porque un familiar directo que está fuera de Estados Unidos murió, está por morir, recibe cuidados paliativos o tiene una enfermedad o lesión que pone en riesgo su vida.