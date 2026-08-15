Ante la persistente ola de calor que azota a varias zonas de Estados Unidos, el Gobierno de Nueva York, junto con la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), anunciaron el comienzo de un nuevo proyecto para revertir la situación.

Ante la persistente ola de calor que azota a varias zonas de Estados Unidos, el Gobierno de Nueva York, junto con la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), anunciaron el comienzo de un nuevo proyecto para revertir la situación.

La iniciativa impulsada por el Alcalde de la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, pretende estudiar diferentes opciones de tecnología para reducir la temperatura en la red de Metro.

MTA anunció la mejor noticia: ¿Cuál es el plan para combatir la ola de calor?

El plan impulsado por el equipo gubernamental es estudiar la instalación de una red de energía térmica (TEN, por su nombre en inglés) dentro del sistema de transporte.

El objetivo es dual:

Disminuir el calor en los andenes durante los meses de altas temperaturas.

Aprovechar esa energía térmica en invierno.

El proyecto aprovecharía la renovación integral que está prevista para la estación Chambers Street J/Z. Se trata de un estudio para, eventualmente, instalar un sistemas.

El proyecto aprovecharía la renovación integral que está prevista para la estación Chambers Street J/Z. Se trata de un estudio para, eventualmente, instalar un sistemas. nyc.gov

¿Cómo funcionaría el plan de Nueva York para refrigerar los andenes?

La idea el proyecto es capturar parte del exceso de calor generado y acumulado dentro de las estaciones para que no se quede en los andenes . Una red térmica permitiría transportar esa energía hacia otros puntos y redistribuir las temperaturas dentro del complejo.

Este calor, también se podría usar durante los meses más fríos para calefaccionar edificios municipales cercanos. Es decir: