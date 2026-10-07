El pasaporte americano tiene una vigencia de 10 años cuando es de adulto, y de 5 años para los menores de 16.

Contar con un pasaporte americano vigente es un requisito indispensable para viajar internacionalmente. Si bien el trámite de renovación es el más común para preservar la validez del documento, el Departamento de Estado advierte sobre situaciones en las que será necesario tramitar un ejemplar desde cero.

Cuando esto sucede no se puede solicitar un nuevo ejemplar por correo o de forma online, sino que las autoridades exigen una gestión presencial que requiere de la presentación del Formulario DS-11 y todos los documentos necesarios.

Cuándo Estados Unidos no permite renovar el pasaporte: la lista de situaciones donde hay que solicitar desde cero

De acuerdo con lo especificado en el sitio web oficial que Estados Unidos destina al pasaporte, no son elegibles para renovar su ejemplar quienes:

Hayan perdido su pasaporte o no lo tengan por robo

Quienes tengan su pasaporte dañado

Quienes tengan un pasaporte que se emitió cuando eran menores de 16 años.

Quienes hayan cambiado su nombre -a uno distinto del que figura en el pasaporte- y no tengan un documento para acreditar este cambio

En este caso, el proceso para gestionarlo es el mismo que el que se aplica para los adultos que deben tramitar un pasaporte por primera vez.

Un pasaporte americano de adulto dura 10 años, mientras que el de menores de 16 dura 5 años. Shutterstock

Cómo tramitar el pasaporte americano de adulto paso a paso

Para poder llevar a cabo el trámite es necesario:

Completar el Formulario DS-11 e imprimirlo.

Reunir pruebas de ciudadanía estadounidense, como certificado de nacimiento o certificado de naturalización (sólo pueden presentarse en papel).

Presentar una identificación con foto, como una licencia de conducir.

Brindar fotocopias de prueba de ciudadanía y del documento con foto. También es necesario cumplir con los requisitos adicionales de solicitud, si aplica.

Proporcionar una fotografía aceptable

Buscar un lugar para enviar la solicitud y pagar las tasas

Los detalles del trámite completo pueden consultarse aquí.

Información importante para quienes hayan tramitado así su pasaporte americano

De acuerdo con la información oficial, una vez se haya firmado y enviado la solicitud de pasaporte, el Departamento de Estado comenzará a procesar el trámite.

Todas las actualizaciones relacionadas con esta gestión podrán consultarse en este link.

Qué significa cada etiqueta

En proceso: la solicitud está siendo revisada

Aprobado: ya fue revisada y se comenzó con el proceso de impresión

Pasaporte enviado por corro: el documento ya se envió a la dirección proporcionada