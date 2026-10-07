El DMV de Nueva York cobra distintas tarifas dependiendo del tipo de ejemplar y de otros factores.

La licencia de conducir se gestiona con el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de cada estado. Se pueden ofrecer distintas opciones de ejemplares, cada uno con sus respectivos costos y requisitos.

Los costos finales varían dependiendo de factores como la edad del solicitante, la clase de la licencia, el lugar de residencia y el tipo de documento. El DMV detalla todo a través de su sitio web oficial.

¿Cómo se calcula el costo de la licencia de conducir?

Cuando se tramita la primera licencia de conducir en Nueva York, el DMV calcula el monto teniendo en cuenta los siguientes puntos:

La edad de la persona al momento de presentar la solicitud.

La clase de licencia: D o DJ, E, M o MJ.

El condado de residencia, porque quienes viven dentro del Distrito Metropolitano de Transporte de Pasajeros (MCTD) pagan un cargo adicional.

El tipo de documento elegido: Standard, REAL ID o Enhanced.

El MCTD cobra US$1 por cada seis meses de vigencia del permiso o licencia, y se aplica a quienes viven en Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens, Staten Island, Dutchess, Nassau, Orange, Putnam, Rockland, Suffolk y Westchester.

Elegir una licencia de conducir mejorada (Enhanced) agrega US$30 al costo de base.

¿Cuánto cuesta tramitar la licencia de conducir en Nueva York?

Para una licencia común Clase D o DJ, el valor depende de la edad:

La licencia de conducir se gestiona con el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de cada estado. Se pueden ofrecer distintas opciones de ejemplares, cada uno con sus respectivos costos y requisitos. Captura de pantallas

En otras clases, el precio es diferente. Para mayores de 21, la clase E cuesta entre US$91,25 y US$97,50 sin MCTD, mientras que una licencia para motocicleta Clase M o MJ cuesta entre US$68,75 y US$72,50.

Estos son los montos correspondientes a las tarifas regulares.

¿Cuál es la diferencia entre los ejemplares?

Las tres versiones permiten conducir pero no tienen el mismo alcance como identificación, de acuerdo al DMV:

Standard: funciona como licencia de conducir e identificación estatal, pero no para propósitos federales, vuelos comerciales o ingresos a edificios gubernamentales nacionales.

REAL ID: cumple con los estándares federales de identificación, por lo que puede usarse para vuelos domésticos y para ingresas a instalaciones federales. No tiene costo adicional sobre las tarifas de base.

Enhaced: también cumple con los requisitos de REAL ID y además permite a ciudadanos estadounidenses regresar al país por tierra o mar desde Canadá, México y algunos países del Caribe, aunque no reemplaza al pasaporte para viajes internacionales. Añade un cargo adicional de US$30.

Los costos finales varían dependiendo de factores como la edad del solicitante, la clase de la licencia, el lugar de residencia y el tipo de documento. El DMV detalla todo a través de su sitio web oficial. Mehaniq

¿Qué requisitos se deben cumplir para solicitar una licencia de conducir, dependiendo del tipo?

Los documentos exigidos dependen del ejemplar que se tramita:

Licencia Standard

El solicitante debe presentar:

Comprobante de fecha de nacimiento.

Comprobante de residencia en Nueva York.

Documentos que sumen seis puntos como prueba de nombre e identidad.

Esta versión no exige acreditar ciudadanía o estatus migratorio legal.

REAL ID

Quienes soliciten una licencia que cumpla con el requerimiento de REAL ID deben presentar:

Prueba de Número de Seguro Social o inelegibilidad para contar con uno.

Prueba de ciudadanía estadounidense o de estatus legal.

Dos comprobantes de residencia en Nueva York.

Documentos que sumen seis puntos para acreditar nombre e identidad.

Visita al DMV para tomar una nueva fotografía.

Licencia Enhaced

Para solicitar este ejemplar, los requisitos son similares:

Prueba de Seguro Social.

Prueba de ciudadanía estadounidense.

Dos comprobantes de residencia en Nueva York.

Documentos que sumen seis puntos para acreditar nombre e identidad.

El valor asignado a cada documento, según el DMV

Cada uno tiene un valor asignado y ninguno logra otorgar por sí solo seis puntos necesarios: