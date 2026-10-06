Quienes tengan previsto viajar en avión o cruzar entre Nueva York y Nueva Jersey encontrarán cambios en los servicios y accesos debido a obras programadas durante varios días.

Los viajeros que se desplacen por Nueva York y Nueva Jersey durante esta semana deben prever demoras y cambios en sus recorridos debido a una serie de obras de infraestructura que afectan aeropuertos, puentes, túneles y servicios de transporte público, según explicó Port Authority NY NJ en su aviso de viaje semanal.

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey informó que entre el 2 y el 8 de octubre se llevan adelante distintos trabajos que implican cierres de carriles, modificaciones en los accesos y cambios temporales en algunos servicios. La recomendación oficial es planificar los traslados con anticipación y considerar tiempo adicional para llegar a destino.

Uno de los principales puntos afectados es el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK), donde el servicio de AirTrain cuenta con interrupciones durante la noche debido a trabajos de mejora. También hay modificaciones en los accesos de otros aeropuertos y cierres programados en importantes conexiones entre Nueva York y Nueva Jersey.

Qué días no funcionará el AirTrain JFK

El servicio de AirTrain JFK permanece suspendido durante la noche del martes 6, entre las 22:00 y las 6:00 del día siguiente, debido a trabajos de mejora en el sistema, siempre que las condiciones climáticas permitan realizar las obras.

Cabe destacar que, si los trabajos previstos sufrieran demoras por condiciones meteorológicas adversas, la suspensión podría trasladarse a la noche del miércoles 7 de octubre, entre las 22:00 y las 6:00 del jueves 8.

JFK es uno de los principales puntos afectados por las obras, pero no es el único. Shutterstock

Cómo viajar gratis durante las obras en los aeropuertos

Los viajeros pueden viajar gratis durante las obras ya que en JFK los autobuses lanzadera reemplazan al AirTrain durante las suspensiones nocturnas del servicio y conectan las distintas estaciones con las terminales sin costo adicional. Asimismo, el servicio LaGuardia Link Q70 continúa siendo gratuito durante todo el año para quienes se trasladan hacia o desde el Aeropuerto LaGuardia.

Para quienes llegan en automóvil, en JFK hay una zona de recogida y descenso de pasajeros de Lefferts Blvd que permite conectar con las terminales mediante el AirTrain.

Estos aeropuertos y accesos tienen demoras por obras y cambios en el tránsito

Las obras también afectan al Aeropuerto Internacional Newark Liberty, donde hay demoras y desvíos, según el aviso semanal de viaje de Port Authority NY NJ:

Pitcairn Road : hasta el viernes 9 de octubre habrá trabajos y movimientos de equipos entre las 7:00 y las 15:30, aunque de 8:00 a 16:00 permanecerá cerrado un carril cerca del estacionamiento P4.

Estacionamiento P4 e Interestatal 78 : el acceso al estacionamiento diario P4 desde Brewster Road en dirección sur permanecerá desviado hasta el viernes 6 de noviembre. Por su parte, el acceso a la Interestatal 78 desde Brewster Road continuará desviado cerca del estacionamiento.

AirTrain Newark: el servicio desde y hacia la estación del aeropuerto estará suspendido de lunes a viernes, entre las 5:00 y las 15:00, hasta el viernes 13 de noviembre por trabajos de reemplazo. Durante ese horario habrá autobuses que conectarán la estación con las terminales, el estacionamiento P4 y las : el servicio desde y hacia la estación del aeropuerto estará suspendido de lunes a viernes, entre las 5:00 y las 15:00, hasta el viernes 13 de noviembre por trabajos de reemplazo. Durante ese horario habrá autobuses que conectarán la estación con las terminales, el estacionamiento P4 y las oficinas de alquiler de vehículos

Puentes y túneles de Nueva York tendrán cierres de carriles esta semana: cuáles son

Los principales cruces entre Nueva York y Nueva Jersey tendrán restricciones durante distintos días y horarios debido a las obras programadas por la Autoridad Portuaria. Los principales cierres previstos incluyen:

Puente George Washington : cierres de carriles y rampas en distintos horarios, tanto de día como de noche, entre el lunes 5 y el viernes 9 de octubre donde las obras afectarán sectores del puente y conexiones con las autopistas Henry Hudson y Trans-Manhattan.

Túnel Holland : cerrará un carril en dirección este entre las 23:00 y las 5:00 durante varias noches, con restricciones en dirección oeste.

Túnel Lincoln : cierres alternados de sus diversos túneles entre el martes y el jueves 8 de octubre, de 23:00 a 5:00, con interrupciones vinculadas a las obras de las nueva terminal de autobuses de Midtown.

Puente Goethals : los carriles en dirección este cerrarán durante varias noches.

Cruce Outerbridge: tendrá cierres de algunos carriles de peaje y restricciones en ambas direcciones.

La Autoridad Portuaria recomienda a los conductores consultar las actualizaciones antes de iniciar el viaje, ya que las condiciones están sujetas a cambios en las obras y al contexto climático, contemplar tiempo adicional para los desplazamientos y respetar la señalización.