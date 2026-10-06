La mayoría de los símbolos rojos indican que el conductor debe detenerse cuanto antes para evitar fallas mecánicas.

El tablero del auto es una fuente de información esencial para cualquier conductor, pues allí no sólo figuran parámetros necesarios para circular, sino también señales de advertencia claves a las que es necesario prestar atención.

En general, todos estos símbolos están clasificados por colores y respetan una regla básica: aquellos que figuran en rojo son los que siempre deben tener máxima prioridad.

El símbolo que ningún conductor debería ignorar al circular

Si al encender el vehículo o durante la circulación aparece en el tablero un bote de aceite rojo brillante, el rodado está indicando que la presión de aceite se encuentra significativamente por debajo de los niveles en los que debería estar.

En estos casos la instrucción es prestar atención a la señal, aparcar de manera segura -en caso de estar en la carretera- y evitar la circulación, dado que el movimiento en estas condiciones puede causar daños en el motor.

Lo ideal es verificar que los niveles de aceite se encuentren óptimos y asegurar que no se trate de un problema de mecánica, como la bomba de aceite, de lo contrario debe consultarse a un experto para que pueda brindar solución.

Así luce el símbolo que indica baja presión de aceite. Erman Gunes

Otros símbolos que pueden aparecer en rojo en el tablero

Así como bote de aceite figura en rojo, el tablero también puede mostrar

Termómetro : el motor está sobrecalentado

Un signo de exclamación dentro de un círculo entre paréntesis : se detectó un problema con los frenos

Batería: existe un problema eléctrico

También pueden figurar en rojo los airbags, indicando un problema con su funcionamiento o una persona en rojo con un cinturón, que señala que uno de los pasajeros no tiene colocado este elemento de seguridad.

Consejos de las autoridades en caso de una avería mecánica

El Manual del Conductor de Carolina del Norte aconseja que todas las personas que sufran una avería al circular deberían: