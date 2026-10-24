Las interrupciones afectarán a varias líneas que conectan Manhattan, Brooklyn, Queens y el Bronx. Con el fin de reducir el impacto, el organismo habilitará autobuses gratuitos y recorridos alternativos.

La Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (MTA) anunció modificaciones en el servicio de metro para el fin de semana del 23 al 26 de octubre de 2026, debido a trabajos de mantenimiento, modernización de señales y reparaciones en distintas estaciones.

Las interrupciones afectarán a varias líneas que conectan Manhattan, Brooklyn, Queens y el Bronx. Con el fin de reducir el impacto, el organismo habilitará autobuses gratuitos y recorridos alternativos.

¿Cómo está dispuesto el cronograma del metro para el fin de semana?

Según el comunicado oficial de la MTA, las modificaciones comenzarán el viernes 23 de octubre por la noche y en determinados servicios, se extenderán hasta el lunes 26 a las 5 a.m.

Se espera el siguiente cronograma:

Línea 1: desde el viernes a las 23:45 hasta el lunes a las 5:00, no habrá servicio en Van Cortlandt Park–242 St. Los trenes circularán entre 238 St y South Ferry, cada ocho minutos durante el día y la noche.

Líneas 4 y 5: durante el mismo período, la línea 4 no circulará entre 149 St–Hostos y 125 St, mientras que la 5 quedará suspendida entre E 180 St y Bowling Green.

Línea 7: desde el sábado a las 3:45 hasta el domingo a las 22:00, permanecerá sin servicio la estación Flushing–Main St. Los trenes circularán entre 34 St–Hudson Yards y Mets–Willets Point.

Línea E: desde el viernes a las 23:45 hasta el lunes a las 5:00, los trenes hacia Jamaica Center serán desviados por la línea F, a través de Roosevelt Island, entre W 4 St–Washington Sq y 21 St–Queensbridge.

Línea G: desde el viernes a las 21:30 hasta el lunes a las 5:00, no circulará entre Hoyt–Schermerhorn Sts y Church Av.

Líneas J y M: desde el sábado a las 3:45 hasta el domingo a las 22:00, estarán suspendidos determinados tramos entre Myrtle Av y Manhattan.

Línea N: durante ese mismo período, no prestará servicio en Coney Island–Stillwell Av y finalizará su recorrido en 86 St.

Según el comunicado oficial de la MTA, las modificaciones comenzarán el viernes 23 de octubre por la noche y en determinados servicios, se extenderán hasta el lunes 26 a las 5 a.m. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué alternativas hay para el viaje durante el fin de semana?

Con el fin de garantizar los desplazamientos en Nueva York, la MTA dispondrá de autobuses gratuitos y recomendará conexiones con otras líneas de metro:

Van Cortlandt Park–242 St: autobuses gratuitos hasta 238 St para conectar con la línea 1.

El Bronx y Manhattan: autobuses entre 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St, además de alternativas mediante las líneas 2 y 6.

Flushing–Main St: autobuses gratuitos T321 entre esta estación y Mets–Willets Point.

Queens Plaza: durante la madrugada, autobuses Q96 entre Court Sq–23 St y 21 St–Queensbridge, con parada en Queens Plaza.

Brooklyn: los pasajeros afectados por la suspensión de la línea G podrán utilizar las líneas A y F, con los transbordos correspondientes.

Myrtle Av y Manhattan: autobuses T432 entre las estaciones afectadas por las interrupciones de las líneas J y M.

Coney Island–Stillwell Av: autobuses gratuitos desde 86 St para reemplazar el tramo suspendido de la línea N.

En algunas estaciones, los pasajeros deberán solicitar un GO Ticket al personal de la MTA para volver a ingresar al metro después de utilizar los servicios.