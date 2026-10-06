El Manual de Conductores brinda instrucciones específicas sobre cómo proceder frente a un control policial.

El Manual de Conductores de California (DMV) detalla en su sitio web oficial cuáles son los pasos que los conductores deben seguir cuando un policía exige que detengan su vehículo en circulación.

Las indicaciones contemplan desde la forma en la que debe señalizarse que se vio al oficial hasta las conductas que deben adoptarse durante el control para evitar cualquier inconveniente innecesario.

Qué deben hacer los conductores si un policía les exige que detengan el vehículo en California

En la Sección 6 del manual, llamada “Circular por las carreteras (continuación)”, las autoridades señalan que, ante los controles policiales, es necesario:

Encender el guiño derecho para señalizar al agente que fue visto

Desplazarse hacia la derecha, incluso si se está en el carril para vehículos de alta ocupación (HOV)

Apagar la radio

Permanecer dentro del vehículo a no ser que el agente indique lo contrario

Bajar la ventanilla después de detener el vehículo

Mantener siempre las manos a la vista. Esto aplica tanto para el conductor como para los pasajeros.

“Los agentes de la ley deben indicar el motivo de una parada de tráfico o peatones antes de comenzar cualquier interrogatorio relacionado con una investigación penal o una infracción de tráfico”, se indica.

Durante los controles es necesario presentar documentos básicos de circulación. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Documentación que deben presentar todos los conductores frente a un control policial en California

En esos casos, es necesario proporcionar:

Carné de conducir

Comprobante de seguro

Matrícula del vehículo

Información importante sobre los controles policiales que todos los conductores deben conocer

El DMV detalla que, durante estos controles, los agentes pueden solicitar permiso para diferentes acciones y los conductores tienen derecho a denegarlo, no obstante, si el oficial decide que es necesario proceder de todas formas, no se puede obstruir el proceso .

En cuanto a las interrogaciones sobre el estatus migratorio, se indica que sólo los agentes federales pueden realizar preguntas relacionadas.

“La ley de California prohíbe a los funcionarios estatales y locales preguntar a conductores o pasajeros sobre su estatus migratorio. Si un agente de la ley de California te pregunta por tu estatus migratorio, puedes negarte a responder”, se especifica.