El mapa del turismo mundial volvió a tener la misma capital en la cima. Una ciudad del sudeste asiático repitió como el destino urbano que más viajeros internacionales recibe, dejando atrás a gigantes como Londres, París o Dubái.

Cuál es la ciudad más visitada del mundo

Bangkok, la capital de Tailandia, es la ciudad más visitada del mundo en 2026, con alrededor de 30,3 millones de turistas internacionales. Con esa cifra, se mantiene en el primer puesto por segundo año consecutivo, impulsada por su enorme volumen de visitantes y su accesibilidad como gran puerta de entrada al sudeste asiático.

Quién hace el estudio y cómo se mide

El dato surge del Top 100 City Destinations Index, un informe anual que elabora la consultora Euromonitor International, una de las firmas de análisis de mercado más reconocidas del mundo. El estudio analiza 100 ciudades y las evalúa según varios pilares, como el desempeño económico y de negocios, la infraestructura turística, las políticas y el atractivo turístico, la salud y la seguridad, y la sostenibilidad.

Para el ranking de las más visitadas en particular, el indicador que manda es el de llegadas de turistas internacionales: cuántos viajeros de otros países recibió cada ciudad en el año. Ese es el número que define la tabla que sigue.

El templo Wat Traimit es uno de los más importantes de Bangkok. (Fuente: Shutterstock)

El ranking de las ciudades más visitadas del mundo

Según el Top 100 City Destinations Index de Euromonitor International, el top 10 de las ciudades que más turistas internacionales reciben quedó así:

Bangkok (Tailandia): 30,3 millones Hong Kong (China): 23,2 millones Londres (Reino Unido): 22,7 millones Macao (China): 20,4 millones Estambul (Turquía): 19,7 millones Dubái (Emiratos Árabes Unidos): 19,5 millones La Meca (Arabia Saudita): 18,7 millones Antalya (Turquía): 18,6 millones París (Francia): 18,3 millones Kuala Lumpur (Malasia): 17,3 millones

Por qué dominan las ciudades asiáticas

Asia domina la cima, con Bangkok, Hong Kong, Macao y Kuala Lumpur entre los primeros diez. Pero ese liderazgo no se explica por el tamaño de la población, sino por un conjunto de factores de la industria turística:

Conectividad aérea: la región amplió sus redes de vuelos y sus aeropuertos funcionan como grandes centros de conexión, lo que facilita la llegada de viajeros de todo el mundo.

Visados más flexibles: políticas de ingreso más abiertas reducen las trabas para visitar estos destinos.

Costos accesibles: ciudades como Bangkok combinan precios bajos con una oferta cultural y gastronómica muy atractiva.

Inversión en infraestructura: ampliación de aeropuertos, transporte urbano y sistemas digitales de ingreso que agilizan la experiencia del turista.

Crecimiento del turismo dentro de Asia: la región de Asia-Pacífico fue la de mayor expansión del mundo, con las llegadas internacionales creciendo cerca de un 10% y superando los 350 millones de viajes, en buena medida por el movimiento de turistas entre países de la propia región.

A eso se suma el peso de Medio Oriente (Dubái, La Meca) y de Turquía, que coloca dos ciudades en el top 10 (Estambul y Antalya). En contraste, las grandes capitales europeas clásicas, como Londres y París, siguen entre las más elegidas, pero ya no encabezan la tabla de volumen de visitantes.