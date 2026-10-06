El pasaporte americano se ofrece a los ciudadanos en dos formatos diferentes según el propósito para el que se lo requiera: por un lado, la libreta pasaporte, que se utiliza para volar internacionalmente. Por el otro, la tarjeta pasaporte, generalmente elegida con fines de identificación o por quienes deban realizar cruces fronterizos terrestres o marítimos.

En ese sentido, el precio del trámite puede cambiar dependiendo del tipo de ejemplar y de la edad del solicitante. Además, existen cargos adicionales por una tramitación acelerada o por documentación faltante.

Cuánto sale tramitar el pasaporte americano en 2026

Al realizar el trámite, es necesario pagar dos costos separados, uno al Departamento de Estado y otro a la oficina de aceptación de pasaporte.

De acuerdo con la información disponible en el sitio web oficial, en 2026 los costos de tramitar esta identificación internacional son:

Pasaporte de adulto (16 años o más grandes)

Para estos casos se contempla:

Libreta pasaporte : USD 130 de solicitud y USD 35 de aceptación

Tarjeta pasaporte : USD 30 de solicitud y USD 35 de aceptación

Libreta y tarjeta pasaporte: USD 160 de solicitud y USD 35 de aceptación

El costo de pasaporte varía en función del tipo de ejemplar, la edad del solicitante y si se añaden o no cargos adicionales.

Cuando no se pueda presentar evidencia de ciudadanía estadounidense, puede requerirse un pago USD 150 adicionales por realizar la búsqueda de expedientes. Además, quienes opten por un proceso acelerado sumarán 60 dólares al valor total del trámite.

En caso de renovar, sólo se abona el costo de solicitud.

Pasaporte de menor (16 años o menos)

Los costos que se especifican son:

Libreta pasaporte : USD 100 de solicitud y USD 35 de aceptación

Tarjeta pasaporte: USD 15 de solicitud y USD 35 de aceptación

Libreta y tarjeta pasaporte: USD 115 de solicitud y USD 35 de aceptación

De necesitar corregir nombre de un pasaporte vigente, el costo puede variar según el caso. Cuando la corrección se debe a un error de datos, el trámite se realiza gratis.

Diferencias entre libreta pasaporte y tarjeta pasaporte: información que todos deben conocer

Es importante destacar que el único pasaporte válido para viajar internacionalmente es la libreta. La tarjeta se utiliza para fines identificatorios y para cruces fronterizos vía mar o tierra a Canadá, México y ciertos destinos del Caribe.

Ambos documentos tienen una duración máxima de 10 años para adultos y de 5 años para quienes los tramitan siendo menores de 16 años.

Quienes deseen conocer cómo realizar el trámite en su totalidad podrán consultar los pasos clicando aquí.