El permiso de aprendiz permite practicar antes de solicitar la licencia formalmente.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York detalla en su sitio web oficial cuáles son las restricciones que se aplican a quienes hayan solicitado un permiso de aprendiz.

Esta autorización que permite practicar antes de tramitar la licencia de conducir conlleva limitaciones que se aplican a todas las edades y varían según los diferentes territorios de NY.

Uno de los puntos generales es que sólo pueden circular con este documento quienes vayan acompañados por un conductor de 21 años o más con un permiso válido para manejar el vehículo que se está utilizando, independientemente de la edad que tenga el aprendiz.

Restricciones para el norte de NY: esto deben hacer quienes circulen entre las 5 am y las 9pm con un permiso de aprendiz

Además del requisito de acompañante antes mencionado, las autoridades indican que:

El supervisor será el único que podrá sentarse adelante en el asiento de al lado

Sólo se permite que haya un pasajero menor de 21 años , a no ser que se trate de familia inmediata

Todos deben llevar cinturón de seguridad

Los menores de 4 años tienen que viajar en un asiento de seguridad aprobado a nivel federal

El permiso de conducir permite practicar el manejo antes de solicitar la licencia. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Restricciones para el norte de NY: qué deben hacer quienes circulen entre las 9 pm y las 5 am con un permiso de aprendiz

Cuando la conducción es nocturna, no sólo se aplican todas las limitaciones antes mencionadas, sino que, además, sólo se permite la supervisión directa de:

Padre

Tutor

Persona “in loco parentis”

Profesor de educación vial o instructor de autoescuela

Cómo es conducir en la ciudad de Nueva York con un permiso de aprendiz

La conducción está habilitada en los distritos entre las 5 y las 9 de la mañana, con la supervisión de un padre, tutor, “in loco parentis o un profesor de educación vial o instructor.

Además, se exige el cumplimiento de los requisitos antes mencionados sobre acompañantes y menores y que el vehículo a conducir tenga doble freno.

“Si tienes un permiso de aprendiz junior, no puedes conducir en ninguno de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana bajo ninguna circunstancia”, se advierte.

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En este caso, además de las restricciones que se mantienen para todos los territorios, sólo se permite la conducción entre las 5 am y las 9 de la noche por los condados de Nassau y Suffolk, bajo supervisión de padre, tutor, “in loco parentis o un profesor de educación vial o instructor. La conducción nocturna tampoco está habilitada para esta zona.