- Restricciones para el norte de NY: esto deben hacer quienes circulen entre las 5 am y las 9pm con un permiso de aprendiz
- Restricciones para el norte de NY: qué deben hacer quienes circulen entre las 9 pm y las 5 am con un permiso de aprendiz
- Cómo es conducir en la ciudad de Nueva York con un permiso de aprendiz
- Conducir en Long Island con permiso de aprendiz: qué dice el DMV
El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York detalla en su sitio web oficial cuáles son las restricciones que se aplican a quienes hayan solicitado un permiso de aprendiz.
Esta autorización que permite practicar antes de tramitar la licencia de conducir conlleva limitaciones que se aplican a todas las edades y varían según los diferentes territorios de NY.
Uno de los puntos generales es que sólo pueden circular con este documento quienes vayan acompañados por un conductor de 21 años o más con un permiso válido para manejar el vehículo que se está utilizando, independientemente de la edad que tenga el aprendiz.
Restricciones para el norte de NY: esto deben hacer quienes circulen entre las 5 am y las 9pm con un permiso de aprendiz
Además del requisito de acompañante antes mencionado, las autoridades indican que:
- El supervisor será el único que podrá sentarse adelante en el asiento de al lado
- Sólo se permite que haya un pasajero menor de 21 años, a no ser que se trate de familia inmediata
- Todos deben llevar cinturón de seguridad
- Los menores de 4 años tienen que viajar en un asiento de seguridad aprobado a nivel federal
Restricciones para el norte de NY: qué deben hacer quienes circulen entre las 9 pm y las 5 am con un permiso de aprendiz
Cuando la conducción es nocturna, no sólo se aplican todas las limitaciones antes mencionadas, sino que, además, sólo se permite la supervisión directa de:
- Padre
- Tutor
- Persona “in loco parentis”
- Profesor de educación vial o instructor de autoescuela
Cómo es conducir en la ciudad de Nueva York con un permiso de aprendiz
La conducción está habilitada en los distritos entre las 5 y las 9 de la mañana, con la supervisión de un padre, tutor, “in loco parentis o un profesor de educación vial o instructor.
Además, se exige el cumplimiento de los requisitos antes mencionados sobre acompañantes y menores y que el vehículo a conducir tenga doble freno.
“Si tienes un permiso de aprendiz junior, no puedes conducir en ninguno de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana bajo ninguna circunstancia”, se advierte.
Conducir en Long Island con permiso de aprendiz: qué dice el DMV
En este caso, además de las restricciones que se mantienen para todos los territorios, sólo se permite la conducción entre las 5 am y las 9 de la noche por los condados de Nassau y Suffolk, bajo supervisión de padre, tutor, “in loco parentis o un profesor de educación vial o instructor. La conducción nocturna tampoco está habilitada para esta zona.