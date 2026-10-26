El pago del Seguro Social de noviembre para los nacidos entre el 1 y el 10 se adelanta al martes 10 porque el miércoles 11 es Veterans Day.

Los jubilados del Seguro Social que suelen cobrar el segundo miércoles de cada mes tendrán en noviembre una novedad en el calendario: este mes no cobrarán ese día. La razón es un feriado federal que cae justo en la fecha habitual de pago y obliga a adelantarlo.

Qué día cobran los nacidos entre el 1 y el 10

Normalmente, los beneficiarios cuyo cumpleaños cae entre el 1 y el 10 del mes reciben su pago el segundo miércoles. En noviembre de 2026, ese segundo miércoles es el día 11, que coincide con Veterans Day (Día de los Veteranos), un feriado federal. Por eso, el pago no se hará ese miércoles, sino que se adelanta al martes 10 de noviembre.

El pago de noviembre no será el mismo día de siempre

El motivo es una regla fija de la Administración del Seguro Social (SSA): cuando la fecha de pago cae en un fin de semana o en un feriado federal, el depósito se realiza el día hábil anterior. Como el miércoles 11 es feriado, el pago pasa al martes 10, el día hábil previo. No se trata de un retraso ni de un recorte: es el mismo pago, simplemente un día antes.

La SSA establece que, cuando la fecha de pago cae en un fin de semana o en un feriado federal, el depósito se realiza el día hábil anterior. Shutterstock | Canva

Cómo queda el calendario de pagos de noviembre

Para el resto de los beneficiarios, las fechas de noviembre siguen el esquema habitual, según la fecha de nacimiento: