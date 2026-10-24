El feriado federal modificará la atención presencial en las oficinas públicas.

El Gobierno federal de Estados Unidos suspenderá la atención habitual en todas sus oficinas federales durante el jueves 26 de noviembre por el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving).

La jornada festiva alcanza a todos los organismos federales, como el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Administración del Seguro Social (SSA), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), cuyas oficinas no tendrán atención presencial durante todo el feriado, es decir, 24 horas.

Por qué cierran el IRS, la SSA, el DHS, el USCIS y todas las agencias federales

El cierre responde a Thanksgiving, una de las principales celebraciones del calendario estadounidense. La festividad se conmemora cada año el cuarto jueves de noviembre y es un feriado federal, por lo que las oficinas del Gobierno suspenden sus actividades habituales.

La Embajada de EE.UU. explica que ese día es feriado oficial y que “prácticamente todas las oficinas del gobierno y las escuelas, así como muchos negocios, están cerrados”.

La celebración reúne a familiares y amigos para compartir una comida y expresar agradecimiento. También marca el inicio de la temporada de fiestas, que finaliza en Año Nuevo.

El feriado federal modificará la atención presencial en las oficinas públicas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué trámites se verán afectados por el cierre

Quienes necesiten realizar trámites presenciales ante el IRS, la SSA, el DHS o el USCIS deberán tener en cuenta el feriado y consultar los horarios de atención publicados por cada organismo para organizar sus gestiones.

Cabe mencionar que el cierre no significa que todos los servicios digitales queden suspendidos. La disponibilidad de páginas web depende de cada agencia.

Cuándo vuelven a abrir las agencias

Thanksgiving se celebrará el jueves 26 de noviembre. El viernes 27 no es, por regla general, un feriado federal , por lo que se espera que las agencias vuelvan a abrir ese día, aunque cada organismo puede establecer horarios o condiciones particulares de atención.

Qué feriados restan en Estados Unidos en 2026

Tras noviembre, Estados Unidos vivirá su último feriado del año: viernes 25, fecha en la cual se celebra Navidad.