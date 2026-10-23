La visa americana será anulada por las autoridades si los viajeros no salen del país a tiempo.

Cuando un viajero llega al puerto de entrada de Estados Unidos, es el Oficial de Inmigración de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) el encargado de definir si admite el ingreso y de establecer en los documentos oficiales el período de estadía autorizado.

Respetar estos plazos es fundamental para preservar la validez de la visa americana, dado que bajo la Sección 222 (g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), deben anularse los visados de quienes pierdan su estatus legal.

Se anularán automáticamente los visados de quienes no respeten los tiempos de estadía habilitados

El Departamento de Estado detalla en su sitio web oficial que no salir de Estados Unidos cuando se debe resulta en la pérdida del estatus.

La ley americana [Sección 222 (g) de la INA] establece en esa línea que todos los visados de las personas que perdieron su estatus deben anularse de manera automática.

“Cualquier visado de entrada múltiple que haya sido anulado por estar fuera de estatus no será válido para futuras entradas en Estados Unidos”, advierten las autoridades.

Quienes necesiten alargar su estadía tendrán que gestionarlo de manera formal con USCIS.

La visa americana se anula de forma automática cuando un viajero pierde su estatus por exceder su período de visita autorizado.

No respetar los tiempos de CBP puede generar nuevas prohibiciones para tramitar la visa americana

El violar los períodos establecidos puede causar que el viajero resulte inelegible para obtener un nuevo visado en el futuro.

Si la presencia ilegal duró 180 días o más, pero menos de un año, la persona no podrá tramitar la visa americana durante 3 años, pero si la presencia ilegal duro un año o más, la inelegibilidad para tramitar un visado se extenderá a 10 años.

Visa americana vencida en Estados Unidos: ¿es un problema?

De acuerdo con lo detallado por las autoridades, la visa americana debe ser completamente válida al momento de viajar a Estados Unidos. No obstante, cuando el viajero fue admitido, si el documento vence durante la estadía no es un problema dado que el período autorizado está detallado en los registros oficiales.