Cuando no se presenten los documentos exigidos, la gestión no podrá llevarse a cabo.

Tramitar el pasaporte americano es un requisito obligatorio para todos los estadounidenses que planeen viajar al exterior, siendo parte de la lista de documentos solicitados por las autoridades al momento de certificar la identidad a nivel internacional.

Para obtenerlo, no sólo es necesario presentar el Formulario DS-11 sino también reunir pruebas esenciales para entregar al centro autorizado, que deben proporcionarse en el formato indicado por las autoridades.

Sobre este punto, el Departamento de Estado deja en claro que bajo ninguna circunstancia se aceptarán pruebas digitales, sino que deben proporcionarse en físico.

No se tramitan pasaportes con prueba de ciudadanía digital: los documentos que pueden presentar los solicitantes

“ No aceptamos pruebas digitales de ciudadanía estadounidense, como un certificado de nacimiento móvil o electrónico. Debes presentar pruebas físicas de ciudadanía ”, afirma el Departamento de Estado.

Para cumplir con este punto, es posible presentar una prueba de ciudadanía primaria o secundaria:

Pruebas de ciudadanía primarias

Certificado de nacimiento en Estados Unidos

Un pasaporte americano en plena validez y sin daños (por ejemplo, para los menores de 16 que no pueden renovar)

Informe consular de nacimiento o certificado de nacimiento en el extranjero

Certificado de naturalización

Certificado de ciudadanía

Pruebas de ciudadanía secundaria

Cuando no pueda presentarse ninguno de los documentos antes enlistados, podrá proporcionarse:

Un certificado de nacimiento retrasado

Una Carta de No Registro

Primeros registros o documentos públicos como certificado de bautismo, de nacimiento hospitalario, registro de censo de Estados Unidos, etc.

Quienes no puedan presentar pruebas ni primarias ni secundarias tendrán que solicitar una búsqueda de expedientes -si tuvieron un pasaporte americano en algún momento o un Informe de Nacimiento en el Extranjero-. Esto se realiza completando la solicitud de búsqueda de archivos e incluyéndola en el trámite.

Estados Unidos no acepta pruebas de ciudadanía digitales. RomanR

Los pasos completos para tramitar el pasaporte americano por primera vez

Este procedimiento deben realizarlo quienes:

Están solicitando el pasaporte por primera vez

Tienen que tramitar un ejemplar por robo, pérdida o daños severos

Tienen un ejemplar emitido hace más de 15 años o de cuando eran menores de 16

Cambiaron su nombre legalmente y no tienen un documento para acreditarlo

Para llevar a cabo el trámite será necesario llevar a una Feria de Aceptación de Solicitud o a un centro autorizado los siguientes documentos:

Formulario DS-11 completo e impreso

Prueba de ciudadanía en un formato aceptable

Documento de identidad con foto, como una licencia de conducir

Fotocopias de las pruebas de ciudadanía y del documento de identidad

Fotografía aceptable

Pagar las tarifas necesarias

Al emitirse, este tipo de ejemplar tiene una vigencia máxima de 10 años.