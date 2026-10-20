Cuando la licencia de conducir es revocada, se debe aguardar a que se otorgue permiso para solicitar una nueva.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York detalla a través de su sitio web oficial cuáles son las acciones que pueden llevar a que una licencia de conducir del estado quede completamente inutilizable.

Este proceso, mejor conocido como revocación, determina que el carné de conducir es cancelado de manera oficial y que su portador debe tramitar uno nuevo desde cero, siempre y cuando las autoridades lo permitan.

Podrán revocar la licencia de conducir de Nueva York a quienes cometan las faltas e infracciones de esta lista

De acuerdo con la información oficial compartida por el DMV, la licencia de conducir puede revocarse por cualquiera de las siguientes razones:

Se condujo o se permitió la conducción de un vehículo sin seguro

Se estuvo involucrado en un accidente de tráfico sin seguro

Se recibió una condena por una infracción de tráfico grave o por múltiples delitos

Se reprobó un examen de conducción del DMV

Se mintió en lo que se dijo para obtener una licencia de conducir o registro

La persona condujo en un accidente de tráfico que implicó la muerte

Cuando la licencia de conducir es revocada, será necesario aguardar a que se permita solicitar una nueva. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Pasos que deben seguir quienes vean su licencia de conducir revocada

Las autoridades explican que para la mayoría de las revocaciones primero es necesario solicitar y recibir la aprobación de la Unidad de Mejora de Conductores (DIU) del DMV.

Cómo solicitar que se apruebe en línea la restauración de la licencia de conducir

Solicitar la aprobación online es una de las maneras de obtener este permiso para iniciar el trámite de una nueva licencia de conducir. También puede realizarse por correo, pero los plazos de procesamiento son más largos.

Bajo esta vía, el sistema determinará si la persona es o no elegible para enviar una solicitud en línea. En caso de que sí, la aprobación se emite de forma inmediata. No obstante, si el solicitante no se considera elegible se le detallaron los motivos y se le brindarán los próximos pasos a seguir.