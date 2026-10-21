De acuerdo con datos oficiales, los niños son más propensos a usar el cinturón si sus padres también lo hacen.

Decir que el cinturón de seguridad salva vidas no es una frase hecha, sino una realidad evidenciada con datos. Según información compartida por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, en 2024 de los 22,713 pasajeros que murieron en un accidente en Estados Unidos, casi el 50% de ellos no utilizaban cinturón.

“Abrocharse el cinturón ayuda a mantenerte seguro y protegido dentro del vehículo, mientras que no abrocharlo puede resultar en ser expulsado completamente del vehículo en un accidente, lo que casi siempre es mortal”, explica el organismo.

Si bien abrocharlo es fundamental, no es el único parámetro que debe considerarse en cuanto al uso de este elemento, sino que también es clave la forma en la que se utiliza.

El error que niños y adultos no deben cometer al abrocharse el cinturón de seguridad

Los expertos indican que niños y adultos nunca deben colocar la parte de cinturón que cruza el hombro detrás de la espalda o debajo del brazo , dado que esto interfiere directamente con la función protectora para la que fue diseñado.

Cómo se debe usar el cinturón de seguridad correctamente

El cinturón de regazo y el de hombro deben asegurarse a lo largo de la pelvis y la caja torácica, dado que son más capaces de soportar la fuerza del choque que otras partes del cuerpo

El cinturón debe ubicarse en el centro el pecho y alejado del cuello

El cinturón de regazo debe descansar sobre las caderas, no sobre el estómago

“Revisa siempre el ajuste del cinturón de tu hijo en cada vehículo. Puede ser necesario un asiento elevador en algunos vehículos y no en otros”, se indica.

El cinturón de seguridad no sólo debe siempre mantenerse abrochado, sino también bien colocado. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Información importante para quienes llevan menores en el vehículo

Las autoridades explican que todos los menores de 13 años deben viajar en el vehículo trasero porque este es el mejor lugar para resguardar su seguridad.

Además, para determinar si el niño ya está listo para usar cinturón de seguridad es necesario que sea lo suficientemente alto para sentarse sin encorvarse y que pueda:

Mantener la espalda apoyada en el asiento del vehículo

Mantener las rodillas dobladas de forma natural sobre el borde del asiento

Poder apoyar los pies en el suelo