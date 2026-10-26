Su aplicación requiere precauciones para evitar mezclas peligrosas con otros productos de limpieza.

Echar vinagre blanco y bicarbonato de sodio en el interior del inodoro es una alternativa doméstica para facilitar la limpieza y ayudar a desprender ciertos residuos de la taza. Al entrar en contacto, ambos ingredientes producen una efervescencia que puede contribuir a aflojar la suciedad, aunque no reemplaza la desinfección cuando se necesita eliminar microorganismos.

En Estados Unidos, los Departamentos de Transporte y de Gestión Ambiental del Estado de Rhode Island recomiendan esta alternativa con el fin de reducir el uso de limpiadores químicos agresivos.

Para qué sirve echar vinagre y bicarbonato en el inodoro

El vinagre contiene ácido acético, mientras que el bicarbonato de sodio es una sustancia alcalina. Cuando se combinan generan burbujas de dióxido de carbono que pueden ayudar a aflojar residuos adheridos a las superficies del inodoro.

La mezcla puede utilizarse para:

Aflojar suciedad superficial : ayuda a desprender algunos residuos acumulados en la taza.

Facilitar la limpieza : la efervescencia puede contribuir a soltar restos antes de pasar el cepillo.

Reducir olores leves: limpiar la taza y retirar los residuos puede ayudar a controlar los malos olores.

Cómo aplicarlo correctamente

Agrega bicarbonato: distribuye aproximadamente 1/4 de taza en el interior de la taza del inodoro. Incorpora vinagre blanco: vierte lentamente 1 taza sobre el bicarbonato. Deja actuar: espera entre 15 y 30 minutos para que la reacción ayude a aflojar los residuos. Frota con el cepillo: limpia las paredes interiores y las zonas donde se acumule la suciedad. Descarga el inodoro : tira de la cadena para retirar los restos y comprobar el resultado.

Si quedan manchas persistentes, puede ser necesario utilizar un producto específico para el tipo de suciedad y seguir las instrucciones de su etiqueta. No mezcles la preparación con otros limpiadores para intentar aumentar su eficacia. Shutterstock

Por qué es importante

La limpieza con vinagre y bicarbonato ayuda a evitar que se acumulen residuos, manchas y malos olores. También permite identificar a tiempo depósitos minerales o suciedad que requieren un tratamiento específico; y colabora con la reducción del uso de limpiadores químicos agresivos.

Qué productos no deben mezclarse con el vinagre ni el bicarbonato

La principal precaución consiste en no combinar esta preparación con productos comerciales que ya se hayan aplicado en el inodoro, como: