El Seguro Social aumentará 3,6% en 2027 por el ajuste de costo de vida.

Los beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos ya tienen el número que esperaban cada año: la Administración del Seguro Social (SSA) anunció el ajuste por costo de vida (COLA) para 2027, que determina cuánto aumentan los pagos. Será del 3,6%, el mayor incremento en tres años, y alcanza a unos 76 millones de personas.

Cuánto más van a cobrar los beneficiarios

El COLA 2027 quedó fijado en 3,6%. Es un ajuste automático que la SSA calcula cada año en función de la inflación, para que los beneficios no pierdan poder de compra frente a la suba de precios. En términos concretos, según la propia SSA, el beneficio de jubilación promedio aumentará alrededor de 75 dólares por mes a partir de enero.

El incremento del 3,6% se aplica sobre el monto que cada persona cobra hoy, así que el aumento en dólares varía según el beneficio individual, pero esos 75 dólares mensuales dan una referencia del impacto para un jubilado típico.

El ajuste beneficia a cerca de 76 millones de estadounidenses en total. Shutterstock | Canva

A quiénes alcanza el aumento

El ajuste beneficia a cerca de 76 millones de estadounidenses en total, repartidos en dos grandes grupos: casi 72 millones de beneficiarios del Seguro Social (jubilados, sobrevivientes y personas con discapacidad) y unos 7,3 millones de personas que reciben la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Desde qué pago se empieza a notar

Para los beneficiarios del Seguro Social, el aumento del 3,6% se refleja a partir de los pagos de enero de 2027. Para quienes reciben SSI, el incremento llega antes: se empieza a notar desde el pago del 31 de diciembre de 2026. Es decir, los primeros en ver el ajuste en su cuenta son los beneficiarios de SSI, a fin de año, y luego siguen los del Seguro Social, ya en enero.