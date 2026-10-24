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El IRS investiga a los preparadores de impuestos que presentan declaraciones falsas para pagar menos impuestos o cobrar reembolsos indebidos.

El Servicio de Impuesto Internos (IRS) investiga distintas modalidades de fraude fiscal, entre ellas, las prácticas de algunos preparadores de impuestos que presentan declaraciones con información falsa para obtener beneficios tributarios indebidos.

Estas irregularidades forman parte de la áreas de investigación de IRS, que también se encarga de detectar posibles delitos relacionados con la evasión de impuestos, el robo de identidad y la obtención fraudulenta de reembolsos.

¿Qué hacen los preparadores de impuestos abusivos?

De acuerdo con el sitio oficial del IRS, algunos preparadores de impuestos recurren a prácticas fraudulentas al incluir datos falsos o modificar los montos declarados para obtener beneficios tributarios que no corresponden.

En estas prácticas se pueden incluir:

Declarar gastos personales o comerciales superiores a los reales.

Incluir gastos que no existieron o que no pueden descontarse de los impuestos.

Solicitar beneficios tributarios para los que el contribuyente no cumple los requisitos.

Reclamar exenciones superiores a las permitidas por la ley.

De acuerdo con el IRS, algunos preparadores de impuestos recurren a prácticas fraudulentas al incluir datos falsos o modificar los montos declarados para obtener beneficios tributarios que no corresponden. Imagen creada con ChatGPT - El Cronista USA

¿Qué unidad se encarga de investigar estos casos de fraude fiscal?

La Divisón de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) es la unidad encargada de investigar posibles delitos relacionados con los impuestos y otras actividades financieras ilegales. Esta división es la única unidad federal con autoridad para investigar penalmente las violaciones del Código de Impuestos Internos (IRC).

Sus agentes especiales analizan las declaraciones sospechosas, investigan posibles maniobras fraudulentas y reunen pruebas de que pueden utilizarse en los procesos penales.

Entre sus áreas de investigación se encuentran las actividades de los preparadores de impuestos abusivos, especialmente cuando presentan declaraciones falsas para obtener beneficios económicos indebidos.

¿Qué otros fraudes se investigan de cerca?

Además de las declaraciones fraudulentas realizadas por preparadores de impuestos, el IRS identifica otras prácticas que pueden dar lugar a investigaciones penales.

Entre ellas se encuentran: