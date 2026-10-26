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La Universidad Estatal de Iowa recomienda utilizar bicarbonato de sodio y vinagre blanco como parte de la limpieza habitual del desagüe de la cocina.

El desagüe de la cocina es una de las zonas del hogar que requiere limpieza frecuente, debido a su contacto con restos de alimentos y suciedad. Aunque suele pasar desapercibido, mantenerlo limpio forma parte de los cuidados habituales para conservar la higiene de este espacio.

En este contexto, la Universidad Estatal de Iowa, en Estados Unidos, recomienda utilizar una combinación de bicarbonato de sodio y vinagre blanco como parte de la limpieza del desagüe. El procedimiento consiste en colocar ambos ingredientes, dejarlos actuar durante unos minutos y enjuagar con agua.

¿Para qué sirve tirar bicarbonato y vinagre en el desagüe de la cocina?

La Universidad Estatal de Iowa incluye este procedimiento entre sus recomendaciones para mantener limpios distintos sectores de la cocina, especialmente aquellos que están en contacto con restos de alimentos.

Al combinar bicarbonato de sodio y vinagre blanco, se produce una reacción que genera espuma. Según las indicaciones de la institución, la mezcla debe permanecer en el desagüe durante un tiempo determinado antes de realizar el enjuague.

Este método se presenta como una alternativa para incorporar a la limpieza habitual del desagüe, junto con otras tareas de mantenimiento de la cocina.

¿Cómo limpiar el desagüe de la cocina con bicarbonato y vinagre?

La Universidad detalla un procedimiento que utiliza cantidades específicas de ambos ingredientes.

La combinación de bicarbonato y vinagre genera una reacción espumosa que puede incorporarse a la limpieza del desagüe de la cocina. Imagen Ilustrativa - El Cronista Argentina.

Colocar media taza de bicarbonato de sodio directamente en el desagüe. Agregar una taza de vinagre blanco sobre el bicarbonato. Dejar actuar la mezcla entre 10 y 15 minutos, mientras se produce la espuma. Enjuagar con agua hirviendo, según las indicaciones de la universidad.

Además, la institución recomienda limpiar las piezas del triturador de residuos, cuando exista, y lavar diariamente los filtros o coladores del fregadero para retirar restos de alimentos.

El procedimiento forma parte de las recomendaciones de limpieza publicadas por la universidad en mayo de 2026.

¿Qué otras recomendaciones da la universidad para mantener la cocina limpia?

Además del desagüe, la Universidad Estatal de Iowa destaca la importancia de limpiar regularmente otras superficies y utensilios que entran en contacto con los alimentos.

Entre sus recomendaciones se encuentran:

Limpiar la pileta de la cocina con agua y jabón para retirar la suciedad antes de aplicar un producto desinfectante adecuado.

Cambiar diariamente los paños de cocina y lavarlos con agua caliente.

Limpiar y desinfectar las tablas de cortar después de utilizarlas, especialmente cuando estuvieron en contacto con carne cruda.

Mantener limpias las mesadas y superficies de trabajo para reducir el riesgo de contaminación de los alimentos.

La institución recuerda que limpiar y desinfectar son tareas diferentes. Mientras que la limpieza permite retirar suciedad y restos orgánicos, la desinfección busca reducir o eliminar microorganismos mediante productos y procedimientos adecuados.