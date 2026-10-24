Señal de tránsito naranja con una persona sosteniendo una bandera

Las señales de tránsito cumplen un papel fundamental para advertir a los conductores sobre posibles peligros y cambios en las condiciones de circulación.

En el Manual de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito (MUTCD) actualizado en 2023 se encuentran todas las señales utilizadas en el país, y se especifica cómo deben reaccionar los conductores. La señal de tránsito W20-7 advierte sobre la presencia de personal de tránsito más adelante.

¿Qué significa la señal de tránsito amarilla W20-7?

La señal de tránsito W20-7 es un cartel de advertencia naranja, con forma de rombo y la figura de una persona sosteniendo una bandera. Se usa para alertar a los conductores sobre la presencia de un bandillero encargado de controlar la circulación vehicular.

De acuerdo con el MUTCD, esta señal debe colocarse antes del punto en el que se encuentra el agente de tránsito, y por lo general se ubica en zonas d eobras o mantenimiento vial.

Su objetivo es advertir a los conductores sobre posibles cambios en las condiciones de circulación y permitirles anticipar las indicaciones del personal autorizado.

Así es la señal de tránsito naajna con una una persona sosteniendo una bandera ChatGPT | El cronista USA

¿Por qué otra señal de tránsito suele estar acompañado este cartel?

La señal W20-7 puede estar acompañada por el cartel W3-4, conocido también como “preparese para detenerse”, que advierte a los conductores que podrían tener que frenar.

Además, puede incluir una placa complementaria que indique la distancia hasta el lugar donde se encuentra el bandillero.

Por otro lado, el MUTCD también permite reemplazar la señal gráfica W20-7 por la W20-7a que usa un mensaje escrito para advertir sobre la presencia del trabajador.

¿Qué deben hacer los conductores cuando la ven?

Al encontrarse con esta señal, los conductores deben reducir la velocidad, prestar atención y prepararse para detener el vehículo si el personal de control de tránsito lo indica.

Según el MUTCD, estos agentes usan dispositivos de señalización para regular la circulación en zonas de trabajo y los conductores deben: