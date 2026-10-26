El último miércoles de octubre será la fecha de pago para un grupo específico de jubilados del Seguro Social.

El calendario de pagos de la Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA), la agencia federal que responde al Gobierno de EE.UU., establece cuándo reciben sus beneficios millones de jubilados en el país. El miércoles 28 de octubre de 2026 será una fecha clave para quienes están incluidos en el cuarto grupo de pagos del mes.

En este sentido, la fecha de nacimiento y el calendario asignado por la SSA son factores fundamentales para identificar a los beneficiarios que recibirán el depósito, mientras quienes comenzaron a cobrar en otros períodos pueden tener fechas diferentes.

La fecha de cobro no es igual para todos los jubilados, ya que la SSA distribuye los pagos según el día de nacimiento y contempla un cronograma diverso para quienes comenzaron a recibir prestaciones antes de mayo de 1997.

¿Quiénes cobrarán el Seguro Social el miércoles 28 de octubre de 2026?

El miércoles 28 de octubre de 2026, la SSA tiene previsto realizar el cuarto pago mensual de octubre para los beneficiarios incluidos en el calendario habitual de los miércoles. Los beneficiarios que cobrarán el Seguro Social el 28 de octubre de 2026 son únicamente quienes hayan nacido entre el 21 y el 31 de cualquier mes y reciben beneficios de jubilación incluidos en ese cronograma.

Cabe destacar que quienes comenzaron a recibir el Seguro Social antes de mayo de 1997 suelen cobrar el día 3 de cada mes, mientras que quienes reciben tanto el Seguro Social como el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) cuentan con un cronograma de pagos diferente.

El Gobierno de Estados Unidos estableció las fechas de pago del Seguro Social para octubre. ssa.gov

¿Cómo funciona el calendario de pagos del Seguro Social según la fecha de nacimiento?

La SSA organiza los pagos mensuales del Seguro Social en tres grupos, de acuerdo con el día de nacimiento de la persona cuyo historial laboral se utiliza para calcular el beneficio. Para quienes están incluidos en este sistema, las fechas se distribuyen de la siguiente manera:

Nacidos del 1 al 10 : cobran el segundo miércoles de cada mes.

Nacidos del 11 al 20 : cobran el tercer miércoles de cada mes.

Nacidos del 21 al 31: cobran el cuarto miércoles de cada mes.

¿Cuándo será el próximo pago del Seguro Social después del 28 de octubre?

Después del miércoles 28 de octubre, los pagos regulares de noviembre se distribuirán según el calendario de la SSA: