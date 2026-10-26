Una sucesión sin testamento puede terminar con los bienes fuera de las manos de la familia.

En Estados Unidos, los plazos y procedimientos para resolver una herencia dependen de las leyes aplicables en cada estado. En Georgia, una norma establece qué ocurre cuando una persona muere sin dejar testamento y ningún heredero se presenta a reclamar los bienes de la sucesión.

La disposición contempla un plazo de cuatro años desde que se otorgan los documentos que habilitan la administración de la herencia. Si durante ese período nadie reclama como heredo, el representante de la sucesión debe acudir al tribunal para iniciar un procedimiento que puede terminar con la transferencia de los bienes.

En ese sentido, la ley exige una instancia judicial en la que los posibles herederos pueden presentar objeciones antes de que se determine el destino definitivo de los bienes.

¿Cuánto tiempo tiene una familia para reclamar una herencia en Georgia?

La sección 53-2-51 del Official Code of Georgia Annotated (O.C.G.A), dentro del artículo dedicado al escheat o reversión de bienes al Estado, establece un plazo de cuatro años para iniciar el procedimiento cuando nadie se presentó a reclamar como heredero de una persona fallecida sin testamento.

El plazo se cuenta desde la fecha en que se conceden las letters correspondientes de la sucesión, es decir, los documentos judiciales que habilitan formalmente su administración. Una vez transcurrido ese período sin que aparezca una persona que reclame como heredera, el representante personal de la sucesión debe presentar una petición ante el tribunal testamentario del condado que concedió esos documentos.

En Georgia, la ley fija un plazo de cuatro años antes de iniciar un procedimiento judicial que puede determinar su destino definitivo. Shutterstock

La solicitud debe identificar al fallecido, indicar la fecha de muerte, señalar que no se presentaron herederos y describir los bienes que podrían pasar al Estado.

¿Qué pasa si ningún heredero reclama los bienes en cuatro años?

Cuando el representante de la sucesión presentan la petición, el tribunal debe emitir una citación que establezca una fecha límite para que los posibles herederos presenten objeciones. Según la sección 53-2-51(b)(1) del Código de Georgia, esa fecha debe fijarse al menos 60 días después de la emisión de la citación. Además, el tribunal debe ordenar la publicación de un aviso para informar a los herederos.

Este plazo adicional no significa que todos los familiares tengan automáticamente 60 días más desde el vencimiento de los cuatro años, ya que esos días se cuentan desde la citación judicial. Si alguien presenta una objeción alegando que tiene derecho a la herencia, el tribunal debe examinar el reclamo y no puede ordenar la distribución de los bienes mientras no se determine que esa persona no tiene derecho a ellos.

¿Quién recibe la herencia si no aparecen los herederos?

Si ningún posible heredero presenta una objeción válida dentro del plazo fijado por el tribunal, la ley de Georgia dispone que los bienes se entreguen a la junta de educación del condado para incorporarlos al fondo educativo.

Este procedimiento se conoce como escheat, un término jurídico que la sección 53-2-50 del Código de Georgia define como la reversión de bienes al Estado cuando no aparecen herederos que los reclamen y no existe otra disposición aplicable mediante testamento u otra vía. En el supuesto regulado por la sección 53-2-51, la norma establece específicamente que los bienes se distribuyen a la junta educativa del condado.

Por lo tanto, el plazo de cuatro años no implica una transferencia inmediata ni automática, debido a que primero debe cumplirse el procedimiento judicial previsto por la legislación estatal de Georgia.