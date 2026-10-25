El requisito está contemplado en una ley federal y comprende a ciudadanos estadounidenses y determinados inmigrantes.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, cuentan con un sistema de registro vinculados al servicio militar que alcanza a los varones de determinadas edades. Por ley, los jóvenes de 18, 19, 20 y hasta 25 años están obligados a cumplir con este requisito, según ciudadanía o situación migratoria y las excepciones previstas en la normativa.

La obligación está contemplada en la Military Selective Service Act, específicamente en la sección 50 U.S.C § 3802 del Código de Estados Unidos. Dicho registro es administrado por Selective Service Act, organismo encargado de mantener la información de las personas que podrían ser convocadas si se reactivara el reclutamiento obligatorio.

Sin embargo, registrarse no significa incorporarse automáticamente al Ejército ni comenzar a prestar servicio militar. La normativa establece quiénes deben cumplir con este requisito y contempla consecuencias para quienes no lo hacen, además de ciertas excepciones.

Qué establece la ley de Estados Unidos sobre el registro para el servicio militar

En EE.UU., la Military Selective Service Act establece la obligación de registrarse en el Sistema de Servicio Selectivo para determinados varones de 18, 19, 20 y hasta 25 años inclusive. La disposición legal que regula este requisito es la sección 50 U.S.C. § 3802 del Código de Estados Unidos, dentro del capítulo 49, dedicado al servicio militar selectivo.

El organismo federal administra un registro de personas que podrían ser convocadas si el Gobierno estadounidense necesita ampliar las fuerzas armadas durante una emergencia nacional. Sin embargo, registrarse no significa alistarse en un Ejército ni implica que una persona vaya a ser enviada automáticamente a prestar servicio militar ya que el propio organismo aclara esta diferencia en su sección de preguntas frecuentes.

Los ciudadanos estadounidenses y determinados inmigrantes deben cumplir con este requisito legal, que está vinculado con un eventual reclutamiento militar. Shutterstock

Qué varones de 18, 19, 20 y hasta 25 años deben registrarse para el servicio militar

La obligación general alcanza a los varones ciudadanos estadounidenses y a los inmigrantes varones que residen en el país y tienen entre 18 y 25 años. La normativa contempla excepciones, entre ellas determinados extranjeros admitidos legalmente con estatus de no inmigrante mientras mantengan esa condición.

Esto significa que los jóvenes de 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 años pueden ser alcanzados por el requisito siempre que cumplan las siguientes condiciones legales:

Sexo : la obligación alcanza sólo a varones.

Edad : tener entre 18 y 25 años inclusive.

Ciudadanía o residencia : incluye a los ciudadanos estadounidenses, incluso quienes viven en el extranjero, y en general a los inmigrantes varones que residen en EE.UU., tanto documentados como indocumentados.

Excepciones migratorias: determinados extranjeros que se encuentran legalmente en el país con visas de no inmigrante vigentes están exentos mientras mantienen esa condición. Además, existen excepciones específicas para algunas : determinados extranjeros que se encuentran legalmente en el país con visas de no inmigrante vigentes están exentos mientras mantienen esa condición. Además, existen excepciones específicas para algunas categorías militares y para quienes permanecen continuamente confinados en una institución por motivos médicos.

Qué sucede si un joven no se registra para el servicio militar en EE.UU.

Los varones que están legalmente obligados a registrarse y no cumplen, pueden afrontar consecuencias que van más allá de una infracción administrativa. Según el Selective Service System, las sanciones máximas previstas por el incumplimiento que puede constituir un delito federal contempla una multa de hasta US$250,000 o una pena de prisión de hasta cinco años, o ambas.

En este sentido, la ley contempla un excepción para quienes puedan demostrar que no registrarse no fue una decisión consciente ni deliberada. En esos casos, la persona no puede ser privada de un derecho o beneficio federal únicamente por ese incumplimiento, siempre que cumpla las condiciones establecidas en la normativa ya que la decisión final sobre su elegibilidad corresponde a la agencia u organismo que administra el beneficio.