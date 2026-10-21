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En Estados Unidos, las agencias encargadas de gestionar los trámites vehiculares en cada estado especifican a sus residentes cuáles son los límites existentes para renovar una licencia de conducir de forma online.

California, Washington y Nevada coinciden -aunque con pequeñas diferencias sobre la aplicación- en que las personas mayores no pueden realizar el trámite de renovación de manera 100% remota, sino que tendrán que hacer parte o su totalidad del trámite de forma alternativa.

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Qué dice California sobre renovar la licencia de conducir después de los 70

De acuerdo con la información oficial compartida por el DMV, quienes tengan 70 años o más deben renovar el carné de conducir en persona cada cinco años.

La agencia envía un aviso de renovación 60 días antes de que caduque el carné. La solicitud puede iniciar online, pero luego será necesario visitar una oficina presencial con toda la documentación correspondiente para poder concretar el trámite.

California, Washington y Nevada tienen sus propias reglas para la renovación de las licencias de conducir de personas mayores.
California, Washington y Nevada tienen sus propias reglas para la renovación de las licencias de conducir de personas mayores.Shutterstock

Qué dice Nevada sobre renovar la licencia de conducir después de los 70

En el caso del DMV de Nevada, la licencia de conducir puede renovarse de manera online hasta los 70 años, pero desde los 71 años ya no se es elegible para realizar la renovación por internet.

Las opciones son renovar por correo -si se es elegible por cumplir con el resto de los requisitos- presentando un formulario de evaluación física completado por el médico o en persona.

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Qué dice Washington sobre renovar la licencia de conducir después de los 70

El Departamento de Licencias de Washington detalla que las personas de 70 años o más están obligados a tramitar una licencia de conducir en persona.

El consejo en estos casos es pedir una cita para visitar la oficina de licencias, aunque no se trata de un requisito obligatorio.

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Consejos para la conducción de los adultos mayores

La Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en las Carreteras, regulada por el Departamento de Transporte aconseja a todos los adultos mayores:

  • Prestar atención a sus limitaciones físicas y a cómo pueden afectar la conducción
  • Escuchar a las personas más cercanas
  • Expresar cualquier duda relacionada con las capacidades de conducción a su médico para que evalúe interacciones o efectos secundarios de los medicamentos en caso de que se estén tomando
  • Mantenerse actualizado sobre las prácticas de conducción segura
  • Planificar alternativas para transportarse para el momento en el que se considere que dejar el volante es la mejor opción.