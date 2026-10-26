La medida dependerá del estado y de las decisiones de cada distrito.

El próximo martes 3 de noviembre, día de las elecciones de medio término en Estados Unidos, algunos colegios públicos suspenderán las clases presenciales , mientras que otros mantendrán sus actividades habituales. En Nueva York, todos los estudiantes tendrán clases a distancia, según el calendario escolar.

Un relevamiento de SchoolYearCalendars.com, actualizado el pasado 15 de octubre en base a datos procedentes de los calendarios oficiales, encontró que 104 de los 179 distritos escolares analizados (58%) no tendrán clases ese día. Los otros 75 sí mantendrán actividades académicas. La medida no será uniforme en todo el país.

Qué estados cerrarán los colegios el martes 3 de noviembre

Según el relevamiento, todos los distritos incluidos en la muestra de estos cinco estados suspenderán las clases:

Connecticut: 27 de 27 distritos sin clases. Nuevo Hampshire: 13 de 13. Nuevo México: 14 de 14. Rhode Island: 14 de 14. Virginia Occidental: 11 de 11. En este estado, además, el cierre está respaldado por una norma estatal. El estudio cita el Código de Virginia Occidental §18A-5-2, que establece que : 11 de 11. En este estado, además, el cierre está respaldado por una norma estatal. El estudio cita el, que establece que las escuelas deben cerrar durante las elecciones primarias, generales o especiales que se celebran en todo el estado o en el distrito escolar.

El informe también identificó distritos con calendarios diferentes dentro de un mismo estado, por lo que las familias deben consultar la programación oficial de su colegio.

SchoolYearCalendars.com considera cerrado un distrito cuando su calendario no contempla clases para los estudiantes, incluso si los docentes deben asistir a actividades de capacitación. Shutterstock

Qué estados tendrán clases normales

En otros estados, la jornada electoral no implicará una suspensión generalizada de las actividades escolares. Según el estudio, Arkansas (14 distritos), Misisipi (nueve) y Dakota del Norte (nueve) tendrán clases en todos los colegios incluidos en la muestra.

También habrá diferencias en otros territorios. En Luisiana, ocho de los nueve distritos analizados no tendrán clases; en Misuri, serán 12 de 18. En cambio, solo tres de los 11 de Iowa, uno de los 11 de Kansas y uno de los 19 de Nebraska suspenderán las actividades.

Cómo saber si habrá clases en cada colegio del país

La recomendación es revisar el calendario escolar 2026-2027 publicado por el distrito correspondiente y confirmar si el martes 3 de noviembre aparece como día sin clases, jornada de desarrollo profesional o día de actividades regulares.