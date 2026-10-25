La FTC recomienda tomar precauciones cuando llega un paquete que nadie pidió.

Recibir un paquete de Amazon que nunca compraste puede parecer un error de entrega o incluso un regalo inesperado. Sin embargo, en algunos casos, estos envíos pueden estar relacionados con una modalidad de estafa que utiliza los datos de los destinatarios sin su autorización.

¿Qué significa recibir un paquete de Amazon que nunca compraste?

Recibir un paquete de Amazon que nunca compraste puede ser una señal de estafa conocida como brushing. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) advierte que los estafadores envían productos no solicitados a personas cuyos datos personales tienen o buscan obtener, con el fin de publicar reseñas falsas y mejorar artificialmente la reputación de sus negocios.

Los paquetes suelen contener productos económicos, como toallitas húmedas para bebés, pasta de dientes o semillas, y llegan a nombre del destinatario .

El objetivo de los estafadores es obtener una confirmación de entrega para simular que la compra fue realizada y publicar reseñas falsas en internet como si fueran escritas por compradores reales. De esta manera, buscan aumentar la reputación de sus negocios y favorecer ventas mediante opiniones que el supuesto comprador nunca escribió.

¿Por qué puede ser peligroso escanear un código QR dentro del paquete?

En algunos casos, los paquetes incluyen una nota con un código QR que invita al destinatario a escanearlo para conocer quién realizó el envío o gestionar una devolución.

La FTC recomienda tener precaución con los productos recibidos sin haberlos solicitado. Imagen creada con ChatGPT - El Cronista USA

Sin embargo, la FTC advierte que estos códigos pueden dirigir a sitios web fraudulentos diseñados para robar información personal.

Entre los datos que los estafadores podrían intentar obtener se encuentran los números de tarjetas de crédito, nombres de usuario y contraseñas.

Por eso, es importante evitar escanear códigos QR sospechosos incluidos en paquetes que no fueron solicitados.

¿Qué debes hacer si recibes un paquete que nunca compraste?

La Comisión Federal de Comercio recomienda tomar las siguientes medidas:

Cambiar las contraseñas de las cuentas utilizadas para realizar compras por internet, ante la posibilidad de que hayan sido comprometidas.

Contactar a Amazon o a la plataforma correspondiente si el paquete proviene de allí, para que investiguen al vendedor.

Revisar los informes de crédito para detectar posibles señales de robo de identidad.

Tener precaución antes de utilizar los productos recibidos, ya que se desconoce quién los envió.

Denunciar la estafa ante la FTC a través de ReporteFraude.ftc.gov.

Además, el organismo aclara que, según la legislación estadounidense, las personas no están obligadas a pagar ni devolver productos que no solicitaron.