Los interesados deben presentar documentación física que permita acreditar su ciudadanía y confirmar su identidad.

Solicitar el pasaporte estadounidense por primera vez exige cumplir con una serie de requisitos establecidos por el Departamento de Estado. Además del formulario DS-11, los ciudadanos mayores de 18 años deben presentar dos documentos fundamentales: una prueba de ciudadanía estadounidense y una identificación oficial con fotografía .

Qué documentos se necesitan para solicitar el pasaporte estadounidense por primera vez

El Departamento de Estado establece dos requisitos documentales principales, físicos y originales para los adultos que solicitan un pasaporte estadounidense por primera vez.

El primero es una prueba de ciudadanía estadounidense. Para cumplir con esta condición, el solicitante puede presentar alguno de los siguientes documentos:

Certificado de nacimiento estadounidense: debe ser el documento oficial que permita acreditar el nacimiento y la ciudadanía.

Pasaporte estadounidense anterior: debe encontrarse en buenas condiciones y haber sido emitido con vigencia completa.

Informe consular de nacimiento en el extranjero: también se acepta la documentación de nacimiento expedida por el Departamento de Estado.

Certificado de naturalización o ciudadanía: permite demostrar que la persona adquirió la ciudadanía estadounidense mediante el procedimiento correspondiente.

Los documentos son indispensables para iniciar el trámite, que debe realizarse personalmente en una oficina autorizada mediante el formulario DS-11. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El segundo documento obligatorio es una identificación oficial con fotografía. El solicitante debe llevar el documento físico que permita verificar su identidad.

La licencia de conducir vigente es la identificación más habitual que acepta el organismo.

También puede utilizarse una mejorada con fotografía.

Cómo presentar los documentos obligatorios ante el Departamento de Estado

El Departamento de Estado también exige fotocopias -en hojas de 8,5 por 11 pulgadas e impresas únicamente de un lado- de la documentación para completar el expediente:

Una fotocopia del comprobante de ciudadanía estadounidense.

El documento original de ciudadanía o una versión de reemplazo que tenga el sello o timbre correspondiente.

Una fotocopia del frente y del reverso de la identificación con fotografía.

Además, es obligatorio completar el formulario DS-11, que debe imprimirse en una sola cara. Es importante aclarar que el solicitante no debe firmarlo antes de llegar a la oficina , donde un agente verificará la identidad del interesado y le tomará juramento.

¿Hay que presentar una fotografía para tramitar el pasaporte?

Sí. Además de los documentos, cada solicitante debe adjuntar una fotografía que cumpla con las especificaciones del Gobierno estadounidense; caso contrario, se suspenderá la solicitud de pasaporte. La imagen debe ser a color y haber sido tomada durante los últimos seis meses. También tiene que cumplir con las siguientes condiciones: