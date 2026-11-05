Como todos los meses, la NASA compartió a través de su sitio web oficial el calendario astronómico de noviembre, donde podrán observarse tres lluvias de meteoros y una de ellas producirá hasta 15 por hora.

Si bien este evento astronómico es siempre uno de los más atractivos, los amantes del cielo también podrán ver a Marte y a Júpiter más cerca que de costumbre y, días más tarde, disfrutar de una superluna el 24 de noviembre.

Además, este mes será uno muy especial para la industria aeroespacial, que podría alcanzar un hito con una de sus misiones más recordadas, la Voyager 1, que fue lanzada en 1977.

La NASA confirmó que podrán verse hasta 15 meteoros por hora: cuándo hay que mirar al cielo y cómo recomiendan hacerlo

De acuerdo con la información difundida por la agencia espacial, la lluvia Leónidas alcanzará su punto máximo el 17 y el 18 de noviembre antes del amanecer y tras la puesta de la Luna, donde podrán verse un máximo de 15 meteoros por hora en condiciones ideales.

“Para mejorar tu experiencia visual, querrás buscar un lugar oscuro, dejar que tus ojos se adapten unos treinta minutos y contemplar todo el cielo que puedas ”, recomienda NASA.

La lluvia que más meteoros producirá tendrá lugar las primeras horas de la mañana del 17 y 18 de noviembre.

Otras lluvias de meteoros que habrá en noviembre

Las Táuridas del Sur llegan a su punto máximo hoy 5 de noviembre, con un promedio de cinco meteoros por hora en condiciones óptimas, en ciertas ocasiones pueden aparecer bolas de fuego.

El 12 de noviembre, por su parte, llegarán a su punto máximo las Táuridas del Norte, que también producirán aproximadamente cinco meteoros por hora y alguna bola de fuego ocasional.

Marte y Júpiter juntos y sin telescopio

Además, el 15 y 16 de noviembre Marte y Júpiter podrán aparecer más cerca de lo normal en el cielo si se los observa antes del amanecer.

“Ambos planetas son fáciles de ver a simple vista. Siguen estando lejos en el espacio, pero desde la Tierra aparecen casi uno al lado del otro”, se explica.

La NASA hace historia en noviembre: qué sucederá con Voyager 1

Se espera que el 17 de este mes, la sonda espacial Voyager 1 alcance un récord para la humanidad al convertirse en el primer objeto construido que llegará a una distancia de un día luz de la Tierra.

“Eso significa que una señal que viaja a la velocidad de la luz tarda 24 horas en llegar a la nave, ¡y otras 24 horas para que nosotros respondamos!“, dice NASA.