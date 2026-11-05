Los pasaportes de menores de 16 años deben ser tramitados en compañía de sus padres o tutores.

Estados Unidos establece diferencias claras al momento de tramitar un pasaporte americano según si el solicitante es o no menor de 16 años. En estos casos, no sólo habrá pasos adicionales al trámite que involucran a los padres o tutores del joven, sino que el pasaporte emitido tendrá menor validez que los ejemplares de adulto y no podrá ser renovado.

“Si su hijo es menor de 16 años, y su pasaporte está vencido o vencerá pronto, usted debe solicitar un pasaporte nuevo, en una oficina de aceptación de solicitudes de pasaportes”, explica USA.gov.

Los pasaportes tramitados en 2026 para un menor de 16 años sólo serán válidos hasta 2031

Debido a que los pasaportes para menores de 16 años sólo se emiten con validez de 5 años en Estados Unidos, quienes pertenezcan a este grupo y hayan tramitado o estén por tramitar su identificación internacional en 2026, necesitarán un nuevo pasaporte en 2031.

“ Los pasaportes de los niños menores de 16 años no pueden renovarse y tienen una validez de 5 años” , indican las autoridades.

Los pasaportes para menores de 16 años no pueden renovarse, sino que hay que tramitar un nuevo ejemplar desde cero. Andrey_Popov

Cómo deben tramitar su pasaporte americano los menores de 16 años

El Departamento de Estado detalla los siguientes pasos para que los padres o tutores puedan llevar a cabo el trámite:

Completar el Formulario DS-11 e imprimirlo en papel simple faz.

Presentar pruebas de ciudadanía estadounidense del niño, como un certificado de nacimiento o un informe consular de nacimiento en el exterior. Sólo se aceptan en papel.

Brindar pruebas que acrediten la relación legal entre el menor y sus padres/tutores. Un certificado de nacimiento es uno de los ejemplos.

Identificación con foto de los padres o tutores, como una licencia de conducir.

Brindar fotocopias de la prueba de ciudadanía y de las identificaciones de los padres.

Brindar foto del niño, no debe estar engrampada en el formulario.

Ir con el niño a presentar los documentos y pagar las tarifas (135 dólares la libreta con todos los costos y 50 dólares la tarjeta pasaporte con todos los costos).

“Ambos padres o tutores deben estar presentes en persona con el niño que solicite. Si uno o ambos padres o tutores no pueden estar presentes con el menor, deberán mostrar más documentos”, se advierte.

Una vez que se hayan completado todos los pasos, el estado de la solicitud podrá verificarse clicando aquí.