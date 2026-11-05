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Por disposición del Departamento de Estado, los menores de 16 años no podrán renovar su pasaporte estadounidense y deberán solicitar uno nuevo.

El Departamento de Estado establece que los pasaportes emitidos a menores de 16 años tienen una validez de cinco años y no pueden renovarse mediante el procedimiento habitual, incluso cuando los titulares ya hayan alcanzado la mayoría de edad.

Por este motivo, quienes obtuvieron su último pasaporte antes de cumplir los 16 años deben presentar una nueva solicitud para conseguir otro documento.

¿Por qué los menores de 16 años no pueden renovar el pasaporte?

La normativa exige que los menores presenten una nueva solicitud en persona mediante el formulario DS-11, para acreditar nuevamente su ciudadanía estadounidense, verificar su identidad y demostrar el consentimiento de sus padres o tutores legales.

Este procedimiento permite comprobar que se cumplen con las condiciones necesarias para expedir un nuevo documento a un menor de edad. Además, la restricción depende de la edad que tenía el titular cuando recibió su pasaporte anterior, por lo que también alcanza a quienes ya cumplieron 16 años, pero obtuvieron el documento antes de esa edad.

La normativa exige que los menores presenten una nueva solicitud en persona mediante el formulario DS-11, para acreditar nuevamente su ciudadanía estadounidense, verificar su identidad y demostrar el consentimiento de sus padres o tutores legales. ChatGPT | El Cronista USA

¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad para renovar el pasaporte?

El Departamento de Estado establece una serie de condiciones para acceder a la renovación del pasaporte estadounidense por correo:

Presentar el pasaporte estadounidense más reciente.

Que el documento nunca haya sido denunciado como perdido o robado.

Que haya sido emitido durante los últimos 15 años.

Que el solicitante tuviera al menos 16 años cuando se emitió y que el pasaporte tuviera una validez de 10 años.

Que el documento esté en buen estado, salvo por el desgaste habitual.

Que haya sido emitido con el nombre actual del solicitante o que pueda acreditarse legalmente el cambio de nombre.

Si no se cumplen con estos requisitos, se debe presentar una nueva solicitud en persona.

¿Qué trámite deben realizar los menores de 16 años para acceder a un nuevo pasaporte?

Los menores de 16 años deben presentar una nueva solicitud mediante el formulario DS-11, acompañados de ambos padres o tutores legales.

El procedimiento que establece el Departamento de Estado es el siguiente:

1. Completar e imprimir el formulario DS-11, sin firmarlo previamente.

2. Reunir la documentación que acredite la ciudadanía estadounidense del menor y el vínculo con sus padres o tutores.

3. Presentar las identificaciones correspondientes y sus fotocopias.

4. Proporcionar una fotografía del menor que cumpla los requisitos oficiales.

5. Acudir con el menor a una oficina autorizada para presentar la solicitud, firmar ante el agente y pagar las tarifas correspondientes.

Cuando uno de los padres no pueda asistir, se deberá presentar documentación adicional que acredite su consentimiento o la autoridad legal del progenitor que realiza el trámite.

Los menores de 16 años deben presentar una nueva solicitud mediante el formulario DS-11, acompañados de ambos padres o tutores legales. ChatGPT | El Cronista USA

¿Qué documentos deben presentar para solicitar un nuevo pasaporte?

De acuerdo con el Departamento de Estado, los menores de 16 años deben presentar los siguientes documentos:

Formulario DS-11: completo e impreso, sin firmar hasta recibir la indicación del agente.

Prueba de ciudadanía estadounidense: certificado de nacimiento estadounidense, informe consular de nacimiento en el extranjero, certificado de naturalización o pasaporte estadounidense anterior de validez completa y en buen estado. Estas deben presentarse en formato físico y no se aceptan versiones digitales.

Prueba del vínculo familiar: certificado de nacimiento, sentencia de adopción, resolución de custodia u otro documento que acredite la relación legal con los padres o tutores.

Identificación con fotografía de los padres o tutores: por ejemplo, una licencia de conducir vigente.

Fotocopias: de la prueba de ciudadanía del menor y del anverso y reverso de las identificaciones de los padres o tutores.

Fotografía del menor: una imagen que cumpla las especificaciones oficiales para pasaportes.