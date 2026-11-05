Quienes presentaron la solicitud a partir del 20 de octubre de 2025 rinden la nueva versión, más exigente.

Convertirse en ciudadano estadounidense pasó a ser más exigente. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) puso en marcha una nueva versión del examen cívico de naturalización, más difícil que la anterior: amplió el total de preguntas de estudio, aumentó la cantidad que se toma en el examen y elevó el número de respuestas correctas necesarias para aprobar.

El examen de ciudadanía se volvió más difícil

El nuevo examen vuelve a una versión más estricta. Los cambios principales son tres:

El banco de preguntas de estudio pasó de 100 a 128 . Es decir, hay 28 preguntas más para preparar.

En el examen, el oficial ya no hace 10 preguntas, sino 20 .

Para aprobar hay que responder correctamente al menos 12 de esas 20, en lugar de las 6 de 10 que se exigían antes.

A eso se suma que algunas preguntas fueron reformuladas para que no sean tan directas, y que ciertas respuestas ahora requieren más detalle o precisión. En conjunto, el examen se volvió claramente más demandante que la versión que regía hasta ahora.

El banco de preguntas de estudio pasó de 100 a 128. En el examen, el oficial ya no hace 10 preguntas, sino 20 y para aprobar hay que responder correctamente al menos 12.

Desde cuándo rige y a quiénes alcanza

El nuevo examen entró en vigencia el 20 de octubre de 2025. Un punto clave para no confundirse: lo que define qué versión rinde cada persona es la fecha en que presentó su solicitud de ciudadanía (el Formulario N-400).

Quienes presentaron la solicitud a partir del 20 de octubre de 2025 rinden la nueva versión, más exigente; quienes la presentaron antes de esa fecha, en cambio, siguen con la versión anterior (la de 2008, de 100 preguntas). Por eso, antes de estudiar, conviene verificar cuál es la versión que corresponde según la fecha de la solicitud.

Cómo prepararse

La mejor preparación sigue siendo estudiar el material oficial. USCIS publica el listado completo de las preguntas y respuestas vigentes, que es la base de lo que se toma en el examen.