Cinco estados emiten este tipo de Licencia de Conducir. Conoce sus características y quiénes pueden solicitarla.

Los ciudadanos estadounidenses que viajan al extranjero deben presentar documentos que permitan verificar su identidad y ciudadanía para regresar a Estados Unidos. No obstante, no siempre es necesario contar con un pasaporte para realizar este trámite.

Cinco de los 50 estados emiten una identificación especial conocida como Enhanced ID, que permite reingresar al país desde Canadá, México, Bermudas y determinados territorios del Caribe por pasos fronterizos terrestres o marítimos, sin necesidad de presentar un pasaporte.

¿Qué es una Enhanced ID y qué estados las emiten?

La Enhanced ID es una tarjeta de identificación mejorada que, además de acreditar la identidad de su titular, permite comprobar su ciudadanía estadounidense. Puede emitirse como Licencia de Conducir Mejorada (Enhanced Driver’s License) o como identificación estatal para personas que no conducen.

Los cinco estados que emiten estas identificaciones son:

A diferencia de una REAL ID convencional, esta identificación también permite cruzar determinadas fronteras internacionales para regresar a Estados Unidos. Sin embargo, no reemplaza al pasaporte en vuelos internacionales.

La Enhanced ID es una tarjeta de identificación mejorada que, además de acreditar la identidad de su titular, permite comprobar su ciudadanía estadounidense. Puede emitirse como Licencia de Conducir Mejorada (Enhanced Driver’s License) o como identificación estatal para personas que no conducen. Mehaniq

¿Cuáles son los requisitos para obtener una Enhanced ID?

Los requisitos específicos pueden variar según el estado que emita el documento. No obstante, en todos los casos los solicitantes deben presentar documentación que permita verificar su identidad, ciudadanía estadounidense y domicilio.

De acuerdo con el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York, para solicitar esta identificación se deben cumplir los siguientes requisitos:

Acreditar la ciudadanía estadounidense con documentos oficiales, como un pasaporte o un certificado de nacimiento válido.

Comprobar la identidad mediante documentos que permitan verificar el nombre legal completo y otros datos personales.

Acreditar la residencia con dos comprobantes de domicilio del estado, como extractos bancarios, facturas de servicios o recibos de sueldo.

Presentar el número del Seguro Social, de acuerdo con los requisitos de cada estado.

Realizar el trámite ante el organismo estatal correspondiente.

Abonar la tarifa correspondiente. Por ejemplo, en Nueva York se aplica un costo adicional de US$30, que se suma a las tarifas habituales del trámite.

¿Quiénes pueden acceder a una Enhanced ID?

La Enhanced ID está destinada exclusivamente a ciudadanos estadounidenses que residen en alguno de los estados que emiten este documento.

Esto significa que pueden solicitarla tanto las personas nacidas en Estados Unidos como aquellas que obtuvieron la ciudadanía mediante el proceso de naturalización.

En cambio, los residentes permanentes que poseen una Green Card y los extranjeros con visas de trabajo no pueden obtener una Enhanced ID, ya que este documento certifica la ciudadanía estadounidense y no únicamente la residencia legal en el país.

¿Por qué se puede reingresar al país con una Enhanced ID?

La Enhanced ID cumple con los requisitos de la Iniciativa de Viajes del Hemisferio Occidental (WHTI), una iniciativa federal que establece qué documentos son válidos para acreditar la identidad y ciudadanía al ingresar a Estados Unidos.

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) reconoce esta identificación como un documento válido para reingresar al país por determinados pasos terrestres y marítimos, debido a que:

Acredita la identidad y ciudadanía estadounidense de su titular.

Incorpora un chip de identificación por radiofrecuencia (RFID).

Cuenta con elementos de seguridad que permiten comprobar su autenticidad.

Cumple con las exigencias federales para el cruce de fronteras.