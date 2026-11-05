Parques Nacionales de Estados Unidos ofrecerán entrada gratuita a ciudadanos y residentes el 11 de noviembre de 2026.

El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos (NPS) confirmó que el miércoles 11 de noviembre de 2026 habrá una jornada de entrada gratuita en los Parques Nacionales del país. La medida se realizará en conmemoración del Día de los Veteranos.

Según informó el Servicio de Parques Nacionales en su sitio oficial, la fecha busca homenajear a quienes prestaron servicio en las Fuerzas Armadas estadounidenses. Sin embargo, el beneficio de entrada gratuita estará limitado a ciudadanos y residentes de Estados Unidos.

¿Quiénes podrán ingresar gratis a los Parques Nacionales el 11 de noviembre?

De acuerdo con el calendario oficial de días de entrada gratuita del NPS, el beneficio del miércoles 11 de noviembre de 2026 estará disponible para los ciudadanos y residentes estadounidenses.

Durante esa jornada, los visitantes que cumplan con estos requisitos podrán ingresar sin pagar la tarifa habitual de entrada a los sitios administrados por el NPS que normalmente cobran por el acceso.

En cambio, los turistas extranjeros que no residan en Estados Unidos deberán abonar las tarifas de entrada correspondientes, incluidos los cargos adicionales para no residentes cuando resulten aplicables.

Esta distinción forma parte de las condiciones establecidas para las jornadas de acceso gratuito de 2026.

¿Qué Parques Nacionales tendrán entrada gratuita por el Día de los Veteranos?

La jornada se aplicará a los sitios administrados por el Servicio de Parques Nacionales que habitualmente cobran una tarifa de entrada, entre ellos:

Yosemite, en California.

Yellowstone, en Wyoming, Montana e Idaho.

Gran Cañón, en Arizona.

Grand Teton, en Wyoming.

Acadia, en Maine.

El organismo aclara que muchos de sus espacios ya permiten el ingreso gratuito durante todo el año. Por lo tanto, la exención del 11 de noviembre beneficiará especialmente a quienes visiten parques donde normalmente se debe pagar para ingresar.