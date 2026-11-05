WhatsApp dejará de ser compatible con determinados iPhone a partir del 30 de noviembre de 2026, cuando la aplicación actualice los requisitos mínimos del sistema operativo necesarios para continuar utilizando el servicio.
Según informó WhatsApp en su Centro de ayuda oficial, a partir del 30 de noviembre de 2026 solo serán compatibles los iPhone que tengan instalado iOS 15.15 o una versión posterior.
¿Qué modelos de Iphone dejarán de ser compatibles con WhatsApp desde el 30 de noviembre?
El cambio afectará a los iPhone que no puedan actualizarse a iOS 15.5. Entre los modelos antiguos que no admiten esta versión se encuentran:
- iPhone original, iPhone 3G y iPhone 3GS.
- iPhone 4 y iPhone 4s.
- iPhone 5, iPhone 5c y iPhone 5s.
- iPhone 6 y iPhone 6 Plus.
En cambio, los iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE de primera generación y modelos posteriores compatibles con iOS 15.5 podrán continuar utilizando WhatsApp si tienen instalada esa versión o una más reciente.
¿Cómo saber si tu celular seguirá funcionando con WhatsApp?
Los usuarios de iPhone pueden comprobar qué versión del sistema operativo tienen instalada desde Configuración > General > Información.
Si el dispositivo utiliza iOS 15.1, 15.2, 15.3 o 15.4, será necesario actualizarlo a iOS 15.5 o una versión posterior para continuar utilizando la aplicación después del 30 de noviembre.
Para buscar una actualización disponible, deben ingresar en Configuración > General > Actualización de software.
WhatsApp explica que enviará notificaciones dentro de la aplicación antes de dejar de admitir un sistema operativo y recordará a los usuarios que deben actualizarlo.
Si el iPhone no permite instalar una versión compatible, será necesario utilizar otro dispositivo que cumpla con los requisitos para seguir usando WhatsApp.