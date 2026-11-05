No todos los trabajadores podrán jubilarse a la misma edad en Estados Unidos: cuáles son los requisitos para acceder a los beneficios.

La Administración del Seguro Social (SSA) establece las condiciones que deben cumplir los trabajadores para acceder a los beneficios de jubilación. Sin embargo, no todos pueden retirarse a la misma edad ni recibir el mismo monto mensual, ya que las prestaciones dependen de diferentes factores.

El sistema previsional estadounidense contempla una edad mínima para solicitar beneficios, una cantidad determinada de créditos laborales y un cálculo basado en el historial de ingresos de cada contribuyente.

¿Cómo funciona el sistema previsional de Estados Unidos?

El sistema previsional de Estados Unidos es administrado por la SSA, el organismo que se encarga de otorgar beneficios de jubilación a los trabajadores que cumplen con los requisitos de edad y cotización establecidos por el Gobierno federal.

Durante su vida laboral, los trabajadores realizan aportes al Seguro Social mediante impuestos sobre sus ingresos . Estas contribuciones permiten financiar las prestaciones de los jubilados actuales y al mismo tiempo, generan un historial laboral que se utiliza para determinar su futura elegibilidad.

El sistema funciona mediante la acumulación de créditos del Seguro Social, que se obtienen a partir de los ingresos provenientes del trabajo. Sin embargo, reunir los créditos necesarios no significa que todas las personas puedan jubilarse a la misma edad ni recibir el mismo monto.

SSA establece distintos requisitos, como edad y acumulación de créditos para acceder a los beneficios de jubilación. Chat GPT

¿Cuáles son los requisitos para jubilarse?

De acuerdo con la SSA, los trabajadores necesitan acumular al menos 40 créditos del Seguro Social, que equivalen a 10 años de trabajo, para acceder a los beneficios de jubilación.

Además, se deben cumplir con las condiciones de edad establecidas por el programa:

62 años: edad mínima para solicitar la jubilación, aunque el beneficio mensual se reduce permanentemente por comenzar a cobrar antes de la edad plena.

Entre 66 y 67 años: edad plena de jubilación, dependiendo del año de nacimiento del trabajador.

70 años: edad hasta la cual se pueden acumular créditos por jubilación aplazada, que aumentan el beneficio mensual por retrasar su solicitud después de la edad plena.

¿Cómo se acumulan los créditos?

Según la SSA, los créditos se obtienen a partir de los ingresos laborales sujetos a impuestos del Seguro Social, tanto de empleados como de trabajadores independientes.

Durante 2026, los montos establecidos son:

Dos créditos: al alcanzar US$3,780.

Tres créditos: al alcanzar US$5,670.

Cuatro créditos: al alcanzar US$7,560.

Los trabajadores pueden obtener un máximo de cuatro créditos por año, independientemente de cuánto dinero ganen por encima del límite establecido.

Los créditos se acumulan en el historial del Seguro Social aunque el trabajador cambie de empleo o deje de trabajar temporalmente.

Según las cifras proporcionadas de la SSA, las prestaciones aumentarán un 3,6% en 2027. ChatGPT

¿Cómo se calcula la jubilación de cada contribuyente?

La SSA calcula el monto de los beneficios de jubilación a partir de los ingresos laborales registrados durante la vida del trabajador y la edad a la que comienza a recibir los pagos.

Para determinar la prestación mensual, el organismo considera factores como:

ingresos laborales, ajustados según las reglas del Seguro Social.

Aportes al sistema: se consideran los ingresos sujetos a impuestos del Seguro Social, hasta el límite anual establecido.

Edad de jubilación: solicitar los beneficios antes de la edad plena reduce el monto mensual, mientras que retrasarlos hasta los 70 años puede aumentarlo.

En 2026, el límite de ingresos anuales sujetos al impuesto del Seguro Social es de US$184,500. Esto quiere decir que ingresos superiores a este no se contabilizan para aumentar la prestación correspondiente a ese año. Para 2027, este límite alcanzará los US$192,300.

Prestaciones mensuales promedio estimadas: 2026 vs 2027

Según las cifras proporcionadas de la SSA, las prestaciones aumentarán un 3,6% en 2027:

Trabajadores jubilados:

2026: US$2,095. 2027: US$2,170.

Parejas de jubilados (ambos reciben beneficios):

2026: US$3,238. 2027: US$3,355.

Viudos y viudas de edad avanzada:

2026: US$1,936. 2027: US$2,005.

Trabajadores con discapacidad:

2026: US$1,642. 2027: US$1,701.



Estos montos son promedios estimados, por lo que la cantidad que recibirá cada beneficiario dependerá de su historial de ingresos, sus aportes y las condiciones de su prestación.