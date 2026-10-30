Las condiciones de acceso y las sanciones varían según la jurisdicción.

En algunas calles y autopistas hay una señal pintada directamente sobre el asfalto que puede llamar la atención de los conductores. Aunque parece una marca vial más, tiene un significado específico y advierte que ese carril está sujeto a condiciones especiales de circulación.

El símbolo se utiliza para identificar los carriles HOV (High-Occupancy Vehicle), una modalidad de automóviles en las carreteras. La normativa contempla requisitos de ocupación y sanciones que conviene conocer antes de utilizar estas vías.

Qué significa el rombo blanco pintado sobre el asfalto

El rombo blanco que aparece pintado sobre determinados carriles identifica una vía reservada para vehículos de alta ocupación, conocidos como HOV, destinados a facilitar los viajes compartidos y permitir que los automóviles que transportan a varias personas utilicen un espacio específico de la carretera.

La Administración Federal de Carreteras (FHWA) contempla este símbolo en Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD), el documento que reúne los estándares nacionales para las señales y marcas viales. La edición vigente es la undécima, con la revisión 1 publicada en diciembre de 2025.

La señal identifica los carriles HOV, una modalidad que busca fomentar los viajes compartidos. Gemini imagen ilustrativa | El Cronista USA

Quiénes pueden circular por los carriles HOV

Los carriles HOV están destinado principalmente a vehículos que transportan una cantidad mínima de personas. El artículo 166 del Título 23 del Código de Estados Unidos establece que, como regla general, pueden exigirse al menos dos ocupantes por vehículo.

Sin embargo, la normativa federal contempla excepciones ya que el apartado 23 U.S.C. § 166(b)(2) establece que las autoridades deben permitir el uso de estos carriles a motocicletas y bicicletas. La salvedad se produce cuando la autoridad acredita que su circulación representa un riesgo para la seguridad y el Gobierno federal acepta esa justificación.

Qué multas pueden recibir los conductores que utilizan estos carriles sin cumplir los requisitos

Circular por un carril HOV sin respetar las condiciones de acceso puede constituir una infracción de tránsito. Sin embargo, las sanciones dependen de las leyes de cada estado, ya que el importe puede variar según el lugar donde se encuentre la carretera y la cantidad de infracciones anteriores.