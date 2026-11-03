Con el paso de los años, las canas se convierten en una realidad para un gran número de personas porque el organismo comienza a producir menor cantidad de melanina, pigmento que otorga color al cabello.

Antonella Tosti, dermatóloga del Sistema de Salud de la Universidad de Miami explicó para un artículo de la universidad los factores que pueden aumentar el proceso de encanecimiento y también derribo mitos, por ejemplo, relacionados con los supuestos efectos de teñirse.

Mito derribado por la experta: Antonella Tosti dice que la tintura no afecta las canas

“ El color o la decoloración no afectan al encanecimiento de ninguna manera . Adelante, tíñete. El tipo de tintura que es mejor usar depende de la cantidad de canas”, asegura la experta.

En ese sentido, Tosti aconseja que quienes tengan menos del 30% de su cabello canoso, usar productos naturales como la henna o tinturas semipermanentes. Cuando se tiene más de la mitad del cabello con canas, la recomendación para quienes elijan cubrirlas es optar por una tintura permanente.

Con el tiempo, el organismo produce menos melanina, por eso las canas son comunes a mayor edad.

Factores que pueden favorecer el encanecimiento

Uno de los puntos a considerar es la genética: “Hay factores genéticos en el momento en que una persona se vuelve canosa. Los genes son importantes, como lo son en el envejecimiento de la piel en general”, explica la especialista.

La etnia también juega un rol importante de acuerdo con Tosti, quien explica que las personas caucásicas desarrollan canas antes que otros grupos, mientras que los asiáticos tardan más tiempo y quienes tienen ascendencia africana encanecen pasados los 45 años.

Además, la especialista asegura que “muchos estudios han demostrado que puedes volverte canoso porque experimentas mucho estrés. Los factores ambientales que aumentan tu nivel de estrés favorecen el encanecimiento”.

Finalmente, la alimentación también puede influir. Tosti detalla que la mejor alimentación para retrasar el envejecimiento es aquella rica en vegetales y alimentos antiinflamatorios.