El programa está pensado para el trabajo agrícola de carácter temporal o estacional (Fuente: ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA).

La agricultura de Estados Unidos depende, cada vez más, de trabajadores extranjeros temporales para levantar sus cosechas, y las cifras lo confirman: el programa de visas H-2A, que permite contratar mano de obra agrícola de temporada, ronda los 400,000 puestos al año y viene creciendo a ritmo récord.

Estados Unidos busca cerca de 400,000 trabajadores agrícolas

El tamaño del programa quedó claro en los últimos datos oficiales. En el año fiscal 2025 (de octubre de 2024 a septiembre de 2025) se certificaron 398,258 puestos de trabajo bajo el programa H-2A, es decir, cerca de 400,000. Y la tendencia sigue en alza: en la primera mitad del año fiscal 2026, las certificaciones subieron alrededor de un 17% respecto del mismo período del año anterior, con unos 254,688 puestos solo en ese semestre. A ese ritmo, el año fiscal 2026 podría acercarse a los 435,000, un nuevo récord.

La mayor concentración de puestos está en estados de fuerte actividad agrícola como Florida, Georgia, Washington, California y Carolina del Norte, que juntos reúnen cerca de la mitad del total. La gran mayoría de los trabajadores del programa proviene de México.

Qué es la visa H-2A

La H-2A es una visa temporal que permite a los empleadores agrícolas de Estados Unidos contratar trabajadores extranjeros para tareas de temporada o estacionales, cuando no consiguen suficientes trabajadores locales.

Es un programa impulsado por el empleador: no es una visa a la que la persona pueda postularse por su cuenta sin una oferta de trabajo, sino que es la empresa la que inicia y sostiene el trámite para traer a los trabajadores.

La mayor concentración de puestos está en estados de fuerte actividad agrícola como Florida, Georgia, Washington, California y Carolina del Norte.

Qué tareas cubre

El programa está pensado para el trabajo agrícola de carácter temporal o estacional. Las tareas más habituales son las vinculadas a la siembra, el cultivo y, sobre todo, la cosecha de frutas, verduras y otros productos del campo.

Según el tipo de operación, también puede abarcar labores en ganadería, tambos (producción lechera), agricultura bajo invernadero y actividades relacionadas. La condición central es que se trate de trabajo de temporada, no de un empleo permanente durante todo el año.

Cómo funciona el programa

El trámite de la H-2A combina a tres organismos y arranca siempre del lado del empleador. Primero, el empleador solicita al Departamento de Trabajo una certificación laboral, en la que debe demostrar que no hay suficientes trabajadores estadounidenses disponibles para el puesto y que la contratación de extranjeros no perjudicará los salarios ni las condiciones de los trabajadores locales.

Con esa certificación, presenta una petición ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Aprobada la petición, los trabajadores solicitan la visa H-2A en un consulado de Estados Unidos en su país.

La estadía es temporal: en general se otorga por el período de la temporada (hasta cerca de un año) y puede extenderse, con un máximo total de tres años, tras lo cual el trabajador debe salir del país antes de poder volver a aplicar.