En California, conducir sin seguro puede derivar en una suspensión de la licencia de hasta cuatro años.

En California, los conductores involucrados en un accidente de tránsito sin la cobertura de seguro correspondiente pueden enfrentar una suspensión de su derecho a conducir de hasta cuatro años, incluso si no fueron responsables del choque.

Según establece el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV), la medida se aplica cuando un conductor participa en una colisión y no cuenta con la cobertura exigida por la normativa estatal.

La agencia aclara que la responsabilidad por el accidente no determina la suspensión. La medida está vinculada con el incumplimiento de los requisitos de responsabilidad financiera establecidos para circular.

¿Por qué pueden suspender la licencia hasta cuatro años en California?

El DMV establece que los conductores deben contar con un seguro de responsabilidad civil o una forma de responsabilidad financiera admitida por la ley.

De acuerdo con el manual oficial, la cobertura mínima de un seguro debe contemplar:

US$ 30.000 por lesiones o fallecimiento de una persona.

US$ 60.000 por lesiones o fallecimiento de más de una persona.

US$ 15.000 por daños materiales.

Cuando ocurre un accidente y el conductor no puede acreditar la cobertura correspondiente, el DMV puede suspender su derecho a conducir, independientemente de quién haya causado el choque.

La medida contempla accidentes que ocasionen daños materiales superiores a US$ 1.000 o en los que se registren personas lesionadas o fallecidas. Los conductores que reciban una notificación de suspensión también pueden solicitar una audiencia para acreditar que contaban con una forma válida de responsabilidad financiera.

El DMV de California establece sanciones para los conductores involucrados en accidentes sin seguro obligatorio. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo recuperar la licencia después de una suspensión por conducir sin seguro?

El DMV indica que los conductores pueden recuperar su licencia durante los últimos tres años del período de suspensión, siempre que presenten un certificado de seguro de California, identificado como SR-22 o SR-1P.

Además, deben mantener esa acreditación durante el período de tres años establecido por la agencia.