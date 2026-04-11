El Departamento de Estado detalla en su sitio web a todos los ciudadanos y extranjeros naturalizados cuales son las condiciones obligatorias que deben cumplirse para que los pasaportes sean elegibles para el trámite de renovación. En la mayoría de los casos, los ejemplares que están próximos a vencer o que han caducado recientemente pueden actualizarse por correo. Sin embargo, existen circunstancias en las que, ya sea por el momento en que se gestionaron estos documentos o por las condiciones en las que se encuentran, deben ser tramitados nuevamente como si nunca se hubieran solicitado en primer lugar. Las autoridades indican que, para que un pasaporte sea elegible para renovación, es esencial demostrar que esta identificación Los pasaportes perdidos o robados tampoco se consideran elegibles para la renovación. En caso de que un pasaporte cumpla con cualquiera de las condiciones antes enumeradas, no podrá ser renovado, sino que debe gestionarse desde cero utilizando el Formulario DS-11. Para llevar a cabo el trámite desde el inicio, es esencial cumplir con las siguientes instancias: Durante el proceso de solicitud, se enviará un correo electrónico a cada solicitante para notificar el estado de su gestión.