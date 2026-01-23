En esta noticia

Estados Unidos prohíbe el pasaporte a todas las personas que vengan de estos países tras suspender todos los trámites de inmigración y ciudadanía vinculados a 19 naciones que ya estaban bajo un veto migratorio. La medida impacta en personas que estaban a punto de convertirse en ciudadanos estadounidenses.

La orden instruye a detener todas las decisiones finales y pausar las ceremonias de naturalización. Al quedar bloqueada la ciudadanía, las personas afectadas no pueden tramitar el pasaporte de Estados Unidos, ya que solo se otorga a ciudadanos.

¿Qué significa que Estados Unidos prohíbe el pasaporte a personas de estos países?

La decisión implica que ninguna solicitud de ciudadanía puede completarse, incluso si el trámite ya estaba aprobado y solo faltaba el juramento. La suspensión no distingue etapas del proceso.

La directiva fue emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), que ordenó frenar aprobaciones, rechazos y cualquier resolución definitiva. Sin ciudadanía, el pasaporte queda automáticamente fuera de alcance.

¿Quiénes se verán afectados por esta decisión?

La medida alcanza a migrantes de 19 países de África, Medio Oriente y el Caribe que ya tenían restricciones previas. En los últimos días se cancelaron audiencias de ciudadanía, incluso para personas con años de trámite.

Lista de países afectados:

  • Afganistán
  • Birmania (Myanmar)
  • Chad
  • República del Congo
  • Guinea Ecuatorial
  • Eritrea
  • Haití
  • Irán
  • Libia
  • Somalia
  • Sudán
  • Yemen
  • Burundi
  • Cuba
  • Laos
  • Sierra Leona
  • Togo
  • Turkmenistán
  • Venezuela

Además, el gobierno evalúa extender la medida a más países, lo que ampliaría la suspensión de ciudadanía y del pasaporte estadounidense.