Estados Unidos prohíbe el pasaporte a todas las personas que vengan de estos países tras suspender todos los trámites de inmigración y ciudadanía vinculados a 19 naciones que ya estaban bajo un veto migratorio. La medida impacta en personas que estaban a punto de convertirse en ciudadanos estadounidenses.
La orden instruye a detener todas las decisiones finales y pausar las ceremonias de naturalización. Al quedar bloqueada la ciudadanía, las personas afectadas no pueden tramitar el pasaporte de Estados Unidos, ya que solo se otorga a ciudadanos.
¿Qué significa que Estados Unidos prohíbe el pasaporte a personas de estos países?
La decisión implica que ninguna solicitud de ciudadanía puede completarse, incluso si el trámite ya estaba aprobado y solo faltaba el juramento. La suspensión no distingue etapas del proceso.
La directiva fue emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), que ordenó frenar aprobaciones, rechazos y cualquier resolución definitiva. Sin ciudadanía, el pasaporte queda automáticamente fuera de alcance.
¿Quiénes se verán afectados por esta decisión?
La medida alcanza a migrantes de 19 países de África, Medio Oriente y el Caribe que ya tenían restricciones previas. En los últimos días se cancelaron audiencias de ciudadanía, incluso para personas con años de trámite.
Lista de países afectados:
- Afganistán
- Birmania (Myanmar)
- Chad
- República del Congo
- Guinea Ecuatorial
- Eritrea
- Haití
- Irán
- Libia
- Somalia
- Sudán
- Yemen
- Burundi
- Cuba
- Laos
- Sierra Leona
- Togo
- Turkmenistán
- Venezuela
Además, el gobierno evalúa extender la medida a más países, lo que ampliaría la suspensión de ciudadanía y del pasaporte estadounidense.
