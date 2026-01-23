Estados Unidos prohíbe el pasaporte a todas las personas que vengan de estos países tras suspender todos los trámites de inmigración y ciudadanía vinculados a 19 naciones que ya estaban bajo un veto migratorio . La medida impacta en personas que estaban a punto de convertirse en ciudadanos estadounidenses.

La orden instruye a detener todas las decisiones finales y pausar las ceremonias de naturalización. Al quedar bloqueada la ciudadanía, las personas afectadas no pueden tramitar el pasaporte de Estados Unidos , ya que solo se otorga a ciudadanos.

¿Qué significa que Estados Unidos prohíbe el pasaporte a personas de estos países?

La decisión implica que ninguna solicitud de ciudadanía puede completarse, incluso si el trámite ya estaba aprobado y solo faltaba el juramento. La suspensión no distingue etapas del proceso.

La directiva fue emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) , que ordenó frenar aprobaciones, rechazos y cualquier resolución definitiva. Sin ciudadanía, el pasaporte queda automáticamente fuera de alcance.

Anuncio oficial | Estados Unidos permitirá tramitar el pasaporte durante toda la semana a quienes formen parte de este listado

¿Quiénes se verán afectados por esta decisión?

La medida alcanza a migrantes de 19 países de África, Medio Oriente y el Caribe que ya tenían restricciones previas. En los últimos días se cancelaron audiencias de ciudadanía, incluso para personas con años de trámite.

Lista de países afectados:

Afganistán

Birmania (Myanmar)

Chad

República del Congo

Guinea Ecuatorial

Eritrea

Haití

Irán

Libia

Somalia

Sudán

Yemen

Burundi

Cuba

Laos

Sierra Leona

Togo

Turkmenistán

Venezuela

Además, el gobierno evalúa extender la medida a más países, lo que ampliaría la suspensión de ciudadanía y del pasaporte estadounidense.