Confirmado | Alemania impedirá la entrada y salida del país a quienes tengan el pasaporte vigente pero no cumplan este requisito obligatorio.

Las autoridades alemanas confirmaron que los viajeros deberán cumplir con una condición indispensable para poder ingresar y salir del país, incluso si cuentan con el pasaporte vigente. La medida alcanza también a turistas y pasajeros que viajen dentro del espacio europeo y será controlada de manera estricta, especialmente por las aerolíneas.

Según las recomendaciones oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, Alemania exige que toda la documentación presentada esté en vigor tanto al entrar como al abandonar el territorio. Además, en los próximos meses entrará en funcionamiento el nuevo sistema ETIAS, una autorización digital obligatoria para ciudadanos de países exentos de visado.

Alemania advierte a los ciudadanos europeos: no permitirán la entrada con documentos no válidos

El Gobierno alemán recordó que, para los ciudadanos europeos, tanto el DNI físico como el pasaporte son válidos para ingresar al país, pero ambos deberán encontrarse vigentes durante toda la estancia, incluida la salida del territorio alemán. Las autoridades remarcaron que las compañías aéreas, especialmente las de bajo coste, rechazan el embarque de pasajeros con documentación vencida. La disposición también alcanza a menores de edad.

Asimismo, se aclaró que el DNI digital, el Libro de Familia, la tarjeta sanitaria, el carnet de conducir o certificados de nacimiento no serán aceptados como documentos de viaje bajo ninguna circunstancia. Debido al elevado número de robos de documentación a turistas, se recomienda viajar con pasaporte además del DNI físico.

Alemania impedirá la entrada y salida del país a quienes tengan el pasaporte vigente pero no cumplan este requisito obligatorio. (Fuente: Freepik)

Qué es el ETIAS, quiénes deben tenerlo y cuándo será obligatorio para entrar en Alemania

La Unión Europea implementará el ETIAS, una autorización electrónica de viaje que será obligatoria para ingresar a Alemania y otros 29 países europeos. El sistema estará dirigido a ciudadanos de más de 60 países exentos de visado, incluidos todos los países de América Latina.

La autorización deberá tramitarse de forma online a través del sitio oficial de la Unión Europea y tendrá un costo de 7 euros, aunque estarán exentos los menores de 18 años y mayores de 70.

El permiso permitirá múltiples entradas de corta duración, de hasta 90 días, y tendrá una vigencia de tres años o hasta el vencimiento del pasaporte utilizado en la solicitud.

Aunque inicialmente se esperaba su implementación antes, las autoridades europeas indicaron que el sistema entrará en funcionamiento durante el último trimestre de 2026 y se aplicará de forma progresiva en etapas transicionales hasta convertirse en obligatorio.

Alemania impedirá la entrada y salida del país a quienes tengan el pasaporte vigente pero no cumplan este requisito obligatorio. (Fuente: Shutterstock).

Recomendaciones y controles para quienes viajen a Alemania

Las autoridades europeas señalaron que actualmente no existen restricciones específicas para viajar a Alemania y que todo el país es considerado una zona segura, aunque recomiendan extremar las precauciones en grandes ciudades y zonas turísticas.

También aconsejan contar con la Tarjeta Sanitaria Europea para acceder a la cobertura médica dentro de la Unión Europea y contratar seguros de viaje que cubran hospitalización o repatriación.

Además, las autoridades recordaron que pueden existir controles en fronteras terrestres, por lo que todos los viajeros deberán portar documentación válida durante todo el desplazamiento.